بهره برداری از هزار و 600 واحد مسکن مهر در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد رسولی شامگاه پنج شنبه در جریان بازدید وزیر مسکن و شهرسازی از روند اجرای پروژه های مسکن مهر در شهرستان بیجار اظهار داشت: در شش ماه دوم سال گذشته در مجموع بالغ بر هزار و 600 واحد مسکن مهر در استان کردستان به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 20 هزار و 773 نفر در قالب مسکن مهر استان کردستان ثبت نام و ساماندهی شده اند و برای تمامی این افراد نیز فرم ج که منوط به عدم استفاده آنها از تسهیلات مسکن در سالهای گذشته بوده نیز صادر شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان خاطرنشان کرد: سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان برای واگذاری زمین به کلیه متقاضیان مسکن مهر در استان هیچ گونه مشکلی ندارد و هم اکنون بالغ بر 323 هکتار زمین در تمامی شهرهای بالای 20 هزار جمعیت استان شناسایی و زمین مورد نیاز برای ساخت 17 هزار و 505 واحد در اختیار متقاضیان قرار گرفته و قرارداد واگذاری نیز امضا شده است.

رسولی افزود: برای 9 هزار و 260 واحد ساختمانی در قالب مسکن مهر در استان کردستان پروانه ساخت صادر شده و شش هزار واحد نیز در مرحله پی سازی قرار دارند.

وی با اشاره به شمار واحدهای که اسکلت آنها به پایان رسیده، عنوان کرد: هزار و 800 واحد در مرحله اسکلت قرار دارند و 503 واحد نیز در مرحله واگذاری به افراد هستند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان یادآور شد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال جاری بیش از شش هزار واحد مسکن مهر در استان کردستان به بهره برداری خواهند رسید و دیگر واحدهای مسکن مهر نیز به مرحله پی سازی می رسند.

در این مراسم که وزیر مسکن و شهرسازی، استاندار کردستان، نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان نیز حضور داشتند روند تسریع در اجرای طرح مسکن مهر در شهرستان بیجار مورد تاکید قرار گرفت.