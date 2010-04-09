  1. استانها
  2. کردستان
۲۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۳۸

بهره برداری از هزار و 600 واحد مسکن مهر در استان کردستان

بهره برداری از هزار و 600 واحد مسکن مهر در استان کردستان

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی کردستان از افتتاح و بهره برداری از هزار و 600 واحد مسکن مهر استان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد رسولی شامگاه پنج شنبه در جریان بازدید وزیر مسکن و شهرسازی از روند اجرای پروژه های مسکن مهر در شهرستان بیجار اظهار داشت: در شش ماه دوم سال گذشته در مجموع بالغ بر هزار و 600 واحد مسکن مهر در استان کردستان به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 20 هزار و 773 نفر در قالب مسکن مهر استان کردستان ثبت نام و ساماندهی شده اند و برای تمامی این افراد نیز فرم ج که منوط به عدم استفاده آنها از تسهیلات مسکن در سالهای گذشته بوده نیز صادر شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان خاطرنشان کرد: سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان برای واگذاری زمین به کلیه متقاضیان مسکن مهر در استان هیچ گونه مشکلی ندارد و هم اکنون بالغ بر 323 هکتار زمین در تمامی شهرهای بالای 20 هزار جمعیت استان شناسایی و زمین مورد نیاز برای ساخت 17 هزار و 505 واحد در اختیار متقاضیان قرار گرفته و قرارداد واگذاری نیز امضا شده است.

رسولی افزود: برای 9 هزار و 260 واحد ساختمانی در قالب مسکن مهر در استان کردستان پروانه ساخت صادر شده و شش هزار واحد نیز در مرحله پی سازی قرار دارند.

وی با اشاره به شمار واحدهای که اسکلت آنها به پایان رسیده، عنوان کرد: هزار و 800 واحد در مرحله اسکلت قرار دارند و 503 واحد نیز در مرحله واگذاری به افراد هستند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان یادآور شد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال جاری بیش از شش هزار واحد مسکن مهر در استان کردستان به بهره برداری خواهند رسید و دیگر واحدهای مسکن مهر نیز به مرحله پی سازی می رسند.

در این مراسم که وزیر مسکن و شهرسازی، استاندار کردستان، نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان نیز حضور داشتند روند تسریع در اجرای طرح مسکن مهر در شهرستان بیجار مورد تاکید قرار گرفت.

کد مطلب 1060174

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها