همیشه دوست داشتم فیلم پرفروش بسازم

به گزارش خبرنگار مهر، یک دهه پیش فرزاد موتمن با فیلم سینمایی "هفت پرده" خود را به سینمای ایران معرفی کرد، فیلمی که تنها در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر روی پرده رفت و پس از آن به دلیل مشکلاتی که برای تهیه کننده به وجود آمد اکران عمومی نشد، "هفت پرده" فرم روایی متفاوت و ساختار بصری ویژه ای داشت که در سالهای پایانی دهه 70 در سینمای ایران تازه می نمود.

"شبهای روشن" سومین فیلم این کارگردان که بیشتر از "هفت پرده" دیده و ستایش شد، شکل کاملی از چیزهایی بود که موتمن و سعید عقیقی فیلمنامه نویس هر دو فیلم در "هفت پرده" تجربه کرده بودند، با "شبهای روشن" انتظارها از این کارگردان تازه وارد به سینمای ایران بیشتر شد. اما موتمن در این سالها مسیری را که در "هفت پرده" و "شبهای روشن" تجربه کرده کمتر ادامه داد و این روند گاهی داوری درباره او را سخت می کند.

کارگردان "پوپک و مش ماشاالله" در این باره می گوید:شاید اگر فیلم اول من "پوپک و مش ماشالله" بود و بعد به "شبهای روشن" و "صداها" می رسیدم، روند کارنامه من مسیر طبیعی تر و منطقی‌تری داشت. اما در سینمای ایران بسیاری از چیزها به طور اتفاقی و بدون برنامه ریزی شکل می گیرد.

وی می افزاید: من اتفاقی با سعید عقیقی آشنا شدم، تصادفی فیلمنامه "هفت پرده" را خواندم و پسندیدم و شرایط ساخت آن فراهم شد. سینمای تجربه گرایی که میان فضای تجربی و کلاسیک حرکت می کند محبوب من است و به این سینما وفادارم. اما فیلمهایی از جنس "باج خور" و "صداها" را هم دوست دارم.

این کارگردان درباره همکاری اش با منیژه حکمت گفت: پارسال خانم حکمت پیشنهاد ساخت یک فیلم کمدی به من داد، استقبال کردم و خواستم فیلمنامه را بخوانم. نام فیلم کمی توی ذوقم زد اما بعد که فیلمنامه را خواندم احساس کردم این مناسب ترین نام برای فیلمی است که درباره ارتباط و جدال این دوشخصیت است.

موتمن فیلمنامه را دوست داشته و یکی از عواملی که ترغیبش کرده یک کمدی مقابل دوربین ببرد فیلمنامه بوده است: شخصیتها ملموس بودند، مسیر قصه درست بود و شوخی ها بامزه بود. فکر می کردم می شود برپایه این فیلمنامه فیلمی گرم، مفرح و بامزه ساخت.

فیلم تازه موتمن در جدول فروش وضیت مناسبی دارد، این اولین بار است که فیلمی به کارگردانی فرزاد موتمن با استقبال گسترده مواجه می شود، فیلم در8 روز نزدیک به 170 میلیون تومان فروخته است. این برای کارگردان فیلمهای "صداها"، "شبهای روشن" و "هفت پرده" تجربه شیرینی است: همیشه این وسوسه را داشتم که فیلم پرفروش بسازم و چه فیلمسازی است که دوست نداشته باشد فیلم پرفروش در کارنامه اش ثبت نشود؟

خوشحالم که این اتفاق افتاده و هر روز آمار فروش فیلم را دنبال می کنم، حالا به خودم و دیگران ثابت کردم که می توانم فیلم پرمخاطب بسازم و ممکن است در آینده بازهم در چنین فضایی کار کنم البته نه به این معنی که از سینمای محبوبم و تجربه گرایی در آن حال و هوا دست بردارم.

فیلمنامه "پوپک و مش ماشاالله" جایی برای به رخ کشیدن ویژگی های کارگردانی نبوده، موتمن این را به درستی تشخیص داده: در بعضی فیلمها نباید کارگردانی دیده شود، "پوپک و مش ماشاالله" از این جنس است، بر خلاف تجربه هایی مثل "صداها" و "شبهای روشن". کارگردان در چنین فضایی باید خودش را حذف کند و اجازه ندهد دیده شود.

"پوپک و مش ماشاالله" فیلم این دو شخصیت است نه فیلم فرزاد موتمن، این شخصیتها باید دیده شوند نه کارگردان

این ویژگی موتمن را مغبون نکرده: "پوپک و مش ماشاالله" فیلم این دو شخصیت است نه فیلم فرزاد موتمن، این شخصیتها باید دیده شوند نه کارگردان، فیلم برای مخاطب انبوه ساخته شده است، قصه‌ای ساده و روان دارد و این قصه برای مخاطب جذاب، شیرین و دوست داشتنی است.

مهناز افشار و فرهاد آئیش در "پوپک و مش ماشالله" بازی متفاوتی دارند، موتمن درباره کار با بازیگرانش می گوید: برای نقش پوپک می خواستم از یک بازیگر ناشناخته استفاده کنم اما با خانم حکمت به این نتیجه رسیدم که این کار ریسک بالایی دارد، ترجیح دادم به دنبال بازیگر حرفه ای بروم که سابقه کار کمدی دارد و در این مورد اولین و یکی از بهترین گزینه‌ها مهناز افشار است.

موتمن که از بازی بازیگرانش در این کمدی راضی است ادامه می دهد: فرهاد آئیش در یک بازی خوب توانست ماشاالله را از یک شخصیت منفی تک بعدی به شخصیتی مثبت و دوست داشتنی تبدیل کند که کار هنرمندانه و سختی است. امین حیایی محسن دی وی دی را بامزه بازی کرد و بهاره رهنما در یک بازی کنترل شده و متفاوت حضوری دلنشین در "پوپک و مش ماشاالله" دارد.

این کارگردان می گوید تلاش کرده در فیلم تازه اش به سمت کمدی های عامه پسند نرود:من در این سالها فیلم در سینما ندیده‌ام و فرصت کمی برای فیلم دیدن در سینما داشته ام و انبوه کمدی‌های عامه پسند را ندیدم و آگاهانه به سمت ساخت فیلمی رفتم که گرم باشد اما پیش پاافتاده به نظر نرسد. "پوپک و مش ماشاالله" را دوست دارم، فیلمی مفرح و خنده دار است که تماشاگر هم آن را دوست دارد.

فیلم سینمایی "پوپک و مش ماشاالله" با بازی مهناز افشار، فرهاد آئیش، امین حیایی و سروش صحت از 11 فروردین اکران عمومی شده است. فرزاد موتمن و عوامل این فیلم سینمایی به زودی برای نقد و بررسی مفصل "پوپک و مش ماشاالله" میهمان خبرگزاری مهر می‌شوند.