ابراهیم اصغری تهیه کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه آماده شده و باید در جلسه ای با مسئولان فارابی روی کلیات فیلمنامه و درصد مشارکت بنیاد در این پروژه به توافق برسیم. پس از فراهم شدن شرایط تولید آن را در کردستان شروع می کنیم. "شور شیرین" یک فیلم جنگی بزرگ است و هزینه بالایی دارد و بدون مشارکت بنیاد فارابی نمی‌توان به تولید آن امید داشت.

فیلمبرداری "شور شیرین" در مشهد، تهران و کردستان انجام می شود. مذاکره با بازیگران و عوامل این پروژه شروع شده است. محمدتقی پاک‌سیما فیلمبردار و حمید شهیری طراح صحنه این فیلم هستند که درباره زندگی شهید کاوه است.

جواد اردکانی فیلمهای سینمایی "قناری"، "چوری" و "به کبودی یاس" را در کارنامه دارد.

