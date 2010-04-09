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۲۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۰۸

فیلمبرداری "شور شیرین" از کردستان شروع می‌شود

فیلمبرداری "شور شیرین" از کردستان شروع می‌شود

فیلمبرداری فیلم سینمایی "شور شیرین" به کارگردانی جواد اردکانی با فراهم شدن شرایط در کردستان آغاز می‌شود.

ابراهیم اصغری تهیه کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه آماده شده و باید در جلسه ای با مسئولان فارابی روی کلیات فیلمنامه و درصد مشارکت بنیاد در این پروژه به توافق برسیم. پس از فراهم شدن شرایط تولید  آن را در کردستان شروع می کنیم. "شور شیرین" یک فیلم جنگی بزرگ است و هزینه بالایی دارد و بدون مشارکت بنیاد فارابی نمی‌توان به تولید آن امید داشت.

فیلمبرداری "شور شیرین" در مشهد، تهران و کردستان انجام می شود. مذاکره با بازیگران و عوامل این پروژه شروع شده است. محمدتقی پاک‌سیما فیلمبردار و حمید شهیری طراح صحنه این فیلم هستند که درباره زندگی شهید کاوه است.

جواد اردکانی فیلمهای سینمایی "قناری"، "چوری" و "به کبودی یاس" را در کارنامه دارد.
 

کد مطلب 1060224

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