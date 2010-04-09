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۲۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۰۷

آخرین تغییرات ساختاری دانشگاههای علوم پزشکی/ ایجاد 14 دانشکده اقماری

آخرین تغییرات ساختاری دانشگاههای علوم پزشکی/ ایجاد 14 دانشکده اقماری

مدیرکل شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی با اشاره به آخرین مصوبات نشست شورای گسترش در مورد تغییرات ساختاری این دانشگاهها از ایجاد 14 دانشکده اقماری در سطح استانهای محروم خبر داد.

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آخرین تغییرات ساختاری که از سوی شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورد تصویب قرار گرفته است دانشکده ها و آموزشکده هایی که پیش از این به صورت وابسته عمل می کردند تا اندازه ای استقلال می یابند.

وی اضافه کرد: بر این اساس دانشکده پرستاری در شهرستانهای خمین، ساوه و شازند تاسیس می شوند.
 
ضیایی خاطرنشان کرد: شورای گسترش موافقت اصولی خود را با ارتقای آموزشکده پرستاری بروجن به دانشکده پرستاری اعلام کرده است.
 
وی افزود: تاسیس دانشکده پرستاری در شهرستانهای کاشمر، تربت جام، قائن و شوشتر نیز در دستور کار شورای گسترش بود که مورد موافقت قرار گرفت.
 
مدیرکل شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی اظهار داشت: تاسیس دانشکده پیراپزشکی در شهرستان های بهبهان و نهاوند نیز از دیگر مصوبات شورا بود. همچنین دانشکده پرستاری در مغان (گرمین) و میبد راه اندازی می شود.
 
وی اضافه کرد: برای نخستین بار دانشکده پزشکی در شهرستان گناباد و دانشکده دندانپزشکی در شهرستان گرگان نیز راه اندازی خواهد شد.
 
ضیایی یادآور شد: شورای گسترش موافقت خود را با آموزشی شدن دو بیمارستان در سطح دانشگاههای علوم پزشکی نیز اعلام کرد که بر این اساس بیمارستانهای امیرالمومنین در گراش و دکتر شیخ در مشهد آموزشی می شوند.
کد مطلب 1060228

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