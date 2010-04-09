آخرین تغییرات ساختاری دانشگاههای علوم پزشکی/ ایجاد 14 دانشکده اقماری

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آخرین تغییرات ساختاری که از سوی شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورد تصویب قرار گرفته است دانشکده ها و آموزشکده هایی که پیش از این به صورت وابسته عمل می کردند تا اندازه ای استقلال می یابند.

وی اضافه کرد: بر این اساس دانشکده پرستاری در شهرستانهای خمین، ساوه و شازند تاسیس می شوند.

ضیایی خاطرنشان کرد: شورای گسترش موافقت اصولی خود را با ارتقای آموزشکده پرستاری بروجن به دانشکده پرستاری اعلام کرده است.

وی افزود: تاسیس دانشکده پرستاری در شهرستانهای کاشمر، تربت جام، قائن و شوشتر نیز در دستور کار شورای گسترش بود که مورد موافقت قرار گرفت.

مدیرکل شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی اظهار داشت: تاسیس دانشکده پیراپزشکی در شهرستان های بهبهان و نهاوند نیز از دیگر مصوبات شورا بود. همچنین دانشکده پرستاری در مغان (گرمین) و میبد راه اندازی می شود.

وی اضافه کرد: برای نخستین بار دانشکده پزشکی در شهرستان گناباد و دانشکده دندانپزشکی در شهرستان گرگان نیز راه اندازی خواهد شد.

ضیایی یادآور شد: شورای گسترش موافقت خود را با آموزشی شدن دو بیمارستان در سطح دانشگاههای علوم پزشکی نیز اعلام کرد که بر این اساس بیمارستانهای امیرالمومنین در گراش و دکتر شیخ در مشهد آموزشی می شوند.