بانك ABC هنوز قرار داد وام 300ميليون دلاري را امضا نكرده است

مهندس جواد شعرباف با اشاره به زمان تعيين شده براي نهايي شدن قرار داد پرداخت اين وام از سوي بانك عربيABC ، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" گفت: آخر جولاي زمان تعيين شده ميان بانك ملت و بانك عربي براي عقد نهايي قرارداد پرداخت وام 300 ميليون دلاري بوده است.

وي با تاكيد بر اين موضوع كه 25 روز ازمدت زمان عقد قرارداد گذشته اما بانك عربي حاضر به امضاي قرارداد نشده است، افزود: مديران بانك مركزي مي گويند هيچ مشكلي در اين بين وجود ندارد و طي كردن مراحل اداري باعث به تاخير افتادن امضاي قرارداد شده است.

مجري طرح بافت هاي فرسوده وزارت كشور در خصوص اخذ وثيقه از شهرداري ها توسط بانك ملت، گفت: وزارت كشور به نيابت از شهرداري ها اين موضوع را تعهد كرده و هيچ مشكلي در اين ارتباط وجود ندارد.

شعرباف افزود: درحال حاضر بانك عربي بايد قرارداد را امضا كند چون او مي خواهد اين سرمايه را در اختيار شهرداري ها بگذارد و اخذ تعهدات در درجه دوم كار قرار دارد.

شايان ذكر است دريافت وام 300 ميليون دلاري براي احياي بافت هاي فرسوده كلان شهرهاي كشور در راستاي تغيير وام فاينانس به وام تجاري از سوي دولت صورت مي گيرد. سال گذشته قرار بود اين وام از طريق فاينانس پرداخت شود كه به دليل مشكلات ايجاد شده بر سر راه نحوه دريافت وام، شوراي اقتصاد تصميم گرفت اين وام را در قالب تجاري از يك بانك عربي دريافت كند.