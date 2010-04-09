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۲۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

پرویز:

همایش شاعران ظرفیت مناسبی برای معرفی شعر ایران به جهان دارد

همایش شاعران ظرفیت مناسبی برای معرفی شعر ایران به جهان دارد

همایش شاعران ایران و جهان ظرفیت و پتانسیل معرفی شعر و شاعران ایرانی به جهان را داراست و با برنامه‌ریزی صورت گرفته امیدواریم بتوانیم به همت شاعران ارتباط فرهنگی مناسبی با سایر کشورها برقرار کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پرویز  با بیان مطلب فوق خواستار حضور فعال شاعران کشور در همایش شد و گفت: شاعران کشور باید از امکان و ظرفیت به‌وجود آمده برای ایجاد تعامل با شاعران کشورهای دیگر بهره کافی را ببرند.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: هدف از برگزاری این همایش آشنایی شاعران کشور با شعر سایر کشورها و ایجاد تعامل بین  آنها و معرفی شاعر کشورمان است

 پرویز افزود: برنامه‌های متنوعی از سوی ستاد برگزاری برای این همایش تدارک دیده شده است که سه شهر تهران، اصفهان و شیراز  را برای اجرای آنها در نظرگرفته‌ایم.

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد  در پایان عنوان کرد: امیدوارم این همایش سرفصلی نو در انجام فعالیت‌های فرهنگی کشور (در حوزه شعر و شاعری) در سطح بین‌الملل ایجاد کند و با همکاری شاعران متعهد میهنمان  ، شاعر و شعر ایران و ایرانی را به جهان معرفی کند.

نخستین همایش شاعران ایران و جهان 28 فروردین تا اردیبهشت ماه در سه شهر تهران، شیراز و اصفهان برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1060242

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