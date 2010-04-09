همایش شاعران ظرفیت مناسبی برای معرفی شعر ایران به جهان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پرویز با بیان مطلب فوق خواستار حضور فعال شاعران کشور در همایش شد و گفت: شاعران کشور باید از امکان و ظرفیت به‌وجود آمده برای ایجاد تعامل با شاعران کشورهای دیگر بهره کافی را ببرند.



معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: هدف از برگزاری این همایش آشنایی شاعران کشور با شعر سایر کشورها و ایجاد تعامل بین آنها و معرفی شاعر کشورمان است



پرویز افزود: برنامه‌های متنوعی از سوی ستاد برگزاری برای این همایش تدارک دیده شده است که سه شهر تهران، اصفهان و شیراز را برای اجرای آنها در نظرگرفته‌ایم.



معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد در پایان عنوان کرد: امیدوارم این همایش سرفصلی نو در انجام فعالیت‌های فرهنگی کشور (در حوزه شعر و شاعری) در سطح بین‌الملل ایجاد کند و با همکاری شاعران متعهد میهنمان ، شاعر و شعر ایران و ایرانی را به جهان معرفی کند.



نخستین همایش شاعران ایران و جهان 28 فروردین تا اردیبهشت ماه در سه شهر تهران، شیراز و اصفهان برگزار می‌شود.

