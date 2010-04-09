نصیر مغزی، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه قرآن سیما درباره سیاست‌های امسال این گروه و تولیدات جدید به خبرنگار مهر گفت: سیاست‌های کلی فرقی نکرده است و در حوزه معارفی موضوعات دینی، اخلاقی و آگاهی مورد توجه قرار می‌گیرد. مجموعه تلویزیونی "قهوه‌خانه بهشت" در 45 قسمت به کارگردانی محمدتقی انصاری تهیه می‌شود. این مجموعه مراحل ساخت دکور را پشت سر می‌گذارد و به زودی کلید می‌خورد.

وی در ادامه افزود: این مجموعه اپیزودیک است و داستان هم در مهمانسرایی واقع در مهران می‌گذرد که زائران مختلف عتبات عالیات مهمان آن می‌شوند و اتفاقات مختلف رخ می‌دهد. فیلمنامه مجموعه "عمارت پدری" را هم تیرداد سخایی و علیرضا حسینی هم در 40 قسمت با مضمون خیریه می‌نویسند و هنوز کارگردان آن مشخص نشده است. به احتمال زیاد اوائل اردیبهشت‌ماه کلید می‌زنیم.

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه قرآن سیما با اشاره به مجموعه "بچه‌های خوب" گفت: این مجموعه با مشارکت نهضت سوادآموزیی تهیه می‌شود و نگاه آن به یک جامعه روستایی است. تله فیلم "ابراهیم" مراحل تدوین را سپری می‌کند. نام این فیلم تلویزیونی موقت است. فیلم 90 دقیقه‌ای "باید رفت" به تهیه‌کنندگی علی مهام و کارگردانی حسین تبریزی تدوین می‌شود. گروه فیلم و سریال شبکه قرآن امسال هفت مجموعه، تعدادی تله فیلم و کلیپ تولید می‌کند. طرح‌های مختلفی به شبکه قرآن فرستاده شده و در حال بررسی هستیم.

مغزی خاطرنشان ساخت: تله فیلمی با موضوع بانو مجتهده امین بر مبنای فیلمنامه تیرداد سخایی می‌سازیم. همچنین مجموعه محرم سال آینده شبکه قرآن را انتخاب کردیم. این مجموعه با عنوان "گمشده" به نویسندگی جلال‌الدین دری تهیه می‌شود. هنوز کارگردان مشخص نشده است. تعدادی مجموعه هم با نگاهی به امثال قرآنی ساخته می‌شود.

وی درباره جذب فیلمنامه‌نویسان مطرح در شبکه قرآن سیما گفت: ما به دنبال جذب فیلمنامه‌نویسان به نام هستیم، اما همان طور که می‌دانید نگارش فیلمنامه‌هایی با مضامین دینی کار دشواری است، اما سعی می‌کنیم به دنبال حرفه‌ای‌ها باشیم.