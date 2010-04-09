نتایج کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی اعلام شد/ ثبت نام از 23 فروردین

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اسامی پذیرفته شدگان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی و معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های نیمه متمرکز آزمون 88 دانشگاه جامع علمی کاربردی از ساعت 16 روز گذشته پنجشنبه 19 فروردین بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار داده شده است.

وی اظهار داشت: براساس ضوابط مربوط به گزینش متمرکز هریک از رشته های تحصیلی گروههای آموزشی مختلف دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علمی- کاربردی دانشگاه علمی-کاربردی از بین داوطلبانی که حدنصاب نمره علمی لازم را احراز کرده اند، براساس اولویت کدرشته محلهای انتخابی و ظرفیتهای تخصیص داده شده به هر سهمیه، گزینش انجام و فهرست اسامی پذیرفته شدگان در هر کدرشته محل استخراج شده است.

معاون سازمان سنجش گفت: کلیه پذیرفته شدگان لازم است در یکی از روزهای 23 تا 26 فروردین ماه با در دست داشتن مدارک و با توجه به کدرشته محل قبولی، به نشانی تعیین شده در جدول شماره 45 دفترچه راهنمای آزمون دوره های کاردانی و جدول شماره 105 دفترچه راهنمای آزمون دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، به مرکز آموزش علمی- کاربردی ذیربط مراجعه کنند.

وی افزود: براساس ضوابط مربوط به گزینش رشته های نیمه متمرکز برای رشته هایی که نیاز به اقداماتی نظیر مصاحبه و یا آزمون عملی دارند، لازم است برای شرکت در مراحل مذکور در یکی از روزهای 23 تا 26 فروردین ماه با در دست داشتن اصل شناسنامه عکسدار و یا کارت شناسایی عکسدار معتبر، گواهی اشتغال به کار و سایر مدارک موردنیاز مرکز آموزشی ذیربط به نشانی تعیین شـده در جـدول شمـاره 45 دفترچه راهنمای آزمون دوره های کاردانی و جدول شماره 105 دفترچه راهنمای آزمون دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مراجعه کنند.

توکلی یادآورد شد: عدم مراجعه داوطلبان در روزهای تعیین شده برای انجام مراحل نهایی گزینش به منزله انصراف قطعی از گزینش در رشته ذیربط تلقی خواهد شد.