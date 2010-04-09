ایجاد دانشکده هنر و ادبیات دفاع مقدس نیاز اساسی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علیرضا باوندیان صبح جمعه در همایش هنرمندان بسیجی استان زنجان با تاکید بر اینکه استان زنجان به عنوان نخستین استان ظرفیت تاسیس چنین دانشکده‌ای را دارد، افزود: پتانسیلهای خوبی در استان در بخش هنر و ادبیات دفاع مقدس وجود دارد که این فرایند باید مطرح شود.

وی ادامه داد: تاسیس چنین دانشکده‌ای می‌تواند هنرمندان متعهدی را در جامعه تربیت کند و در گسترش و پویایی هرچه بیشتر در جامعه تاثیرگذار باشد.

باوندیان با بیان اینکه نگاه حرفه‌ای گرایانه نیز از مشکلات این بخش است، افزود: استفاده هنرمندان بسیجی از مکانیزم‌های ارتباط صحیح با مخاطب می‌تواند از راهکارهای توسعه در این بخش باشد.

استاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: سست کردن پایه‌های تمدن اسلامی و ایجاد یاس فرهنگی در جامعه از توطئه‌های دشمنان در مقابله با نظام و انقلاب است.

باوندیان با اشاره به اینکه هنرمندان بسیجی وظایف مهمی در انتقال اندیشه و مفاهیم نو در جامعه دارند، افزود: هنر ابزار مهمی برای انتقال مفاهیم به مخاطبان است.

وی با بیان اینکه هنرمندان بسیجی باید فعالیت‌های فرهنگی را در جامعه گسترش دهند ادامه داد: سازمان بسیج هنرمندان می‌کوشد در حد توان خود هنر فاخر و ارزشی خود را بیش از گذشته توسعه دهد.

باوندیان همچنین برگزاری همایش بین‌المللی مکتب آذری در زنجان را یکی از اقدامات مناسب در مسیر توسعه فرهنگ و هنر ایرانی در کشور عنوان کرد و گفت: آذری‌ها میراث‌دار هویت تاریخی و ملی در کشور هستند و برگزاری چنین همایشی می‌تواند نتایج درخشانی به همراه داشته باشد.



استاد دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر اینکه هنرمندان بسیجی علاوه بر ارزش‌های هشت سال دفاع مقدس به اندیشه‌های نو نیز توجه جدی داشته باشند، گفت: هنرمندان بسیجی باید با استفاده از شیوه‌های مناسب، مضامین جدید و زبان گویا به مخاطبان ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان نظام اسلامی با توطئه و برنامه‌های مختلف درصدد مخدوش کردن ارزش‌های فرهنگی هستند، ادامه داد: یکی از اهداف اصلی دشمنان اسلامی سست کردن پایه‌های تمدن اسلامی و ایجاد یاس فرهنگی در جامعه است.

باوندیان با بیان اینکه وابستگی به فرهنگ و محصولات ارائه شده آن نیز یکی دیگر از اقدامات کشورهای غربی در جامعه اسلامی است گفت: کشورهای غربی خواستار استفاده مطلق از فرهنگ غربی و تبعیت از آن هستند.

استاد دانشگاه فردوسی شهید بهشتی مشهد با اشاره به اینکه خلاقیت، نوآوری و ایجاد سبک‌های جدید از موضوعاتی است که غربی‌ها به شدت مانع پرورش آن در جامعه اسلامی هستند، افزود: دشمنان برای مقابله با خلاقیت و نوآوری در ایران تلاش می‌کنند.

باوندیان در ادامه با بیان اینکه هنرمندان بسیجی در این ارتباط وظیفه مهمی گفت: تنوع و تحول از موضوعاتی است که می‌تواند در ایجاد باروری و ظهور سبک‌های مختلف تاثیر‌گذار باشد.

وی با بیان اینکه ارائه مضامین جدید نیاز کنونی جامعه است افزود: هم‌اکنون ایران اسلامی در شاخص‌های مختلف مورد توجه جهانیان است و در این ارتباط هنرمندان بسیجی می‌توانند بیش از پبش تلاش کنند.