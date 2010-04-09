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۲۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۱۵

نحوه برگزاری پنجمین دوره تکریم چهره‌های قرآنی بررسی می‌شود

نحوه برگزاری پنجمین دوره تکریم چهره‌های قرآنی بررسی می‌شود

نخستین جلسه شورای تخصصی طرح‌های تبلیغی و ترویجی سازمان دارالقرآن فردا شنبه 21 فروردین برگزار و طی آن نحوه برگزاری پنجمین دوره طرح تکریم چهره‌های قرآنی کشور بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نحوه برگزاری پنجمین دوره طرح تکریم چهره‌های قرآنی در سال 89 اصلی‌ترین موضوع این شورا در این جلسه عنوان شده است.

محمد خواجوی رئیس سابق سازمان دارالقرآن الکریم، یوسف افراش رئیس اسبق سازمان دارالقرآن الکریم، محمد رضا پورمعین رئیس سابق فرهنگسرای قرآن و مشاور رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری از اعضای این شورا هستند .

محمد انجم شعاع رئیس سابق مرکز قرآن و عترت سپاه پاسداران و مدیرعامل اتحادیه مراکز و مؤسسات قرآنی مردمی کشور، محمد مهدی بحرالعلوم معاون ارتباطات و امور اجتماعی سازمان دارالقرآن الکریم و داود تک‌ فلاح مدیرکل طرح و برنامه سازمان دارالقرآن الکریم نیز دیگر اعضای شورا عنوان شده اند.

سازمان دارالقرآن الکریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است .

کد مطلب 1060292

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