اسامی 10 نیروگاه جدید برای واگذاری به بخش خصوصی

سیدحسین عبدالخالق زاده در گفتگو با مهر گفت: علاوه بر ده نیروگاه قبلی که به سازمان خصوصی سازی معرفی شده ولی به دلیل مشکل بدهی، واگذاری آنها به تعویق افتاده بود، با دستور وزیر نیرو ده نیروگاه جدید دیگر که مشکل بدهی ندارند، به سازمان خصوصی سازی معرفی شده است.

مجری طرح خصوصی سازی در صنعت برق افزود: بر این اساس نیروگاههای شهید منتظری اصفهان، نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان، نیروگاه سیکل ترکیبی فارس، نیروگاه خوی، نیروگاه منتظر قائم، نیروگاه تبریز، نیروگاه طوس، نیروگاه مشهد و نیروگاه لوشان برای واگذاری به سازمان خصوصی سازی معرفی شده اند.

وی تصریح کرد: ظرفیت ده نیروگاه مذکور در مجموع 8 هزار و 600 مگاوات است که در کنار ده نیروگاه قبل که به سازمان خصوصی سازی معرفی شده بودند، ظرفیت به 17 هزار مگاوات برای واگذاری می رسد.

عبدالخالق زاده خاطرنشان کرد: بر این اساس، در صورت واگذاری 20 نیروگاه مذکور 40 درصد ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشور واگذار خواهد شد.

به گفته وی، ارزیابان سازمان خصوصی سازی که کارشناسان رسمی دادگستری و خبرگان وزارت نیرو هستند، از دو ماه پایانی سال 88 کار ارزیابی ده نیروگاه جدید را آغاز کرده اند که امیدواریم گزارش کارشناسی این ارزیابان تا آخر فروردین ماه جاری اعلام شود و بتوان در سال جاری، تکلیف این 20 نیروگاه را مشخص کرد.