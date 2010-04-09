حسین نجابت در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام اینکه مرکز پژوهشهای مجلس طبق وظایف کاری خود و برای ارائه نظر کارشناسی به نمایندگان مجلس کار بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه را آغاز کرده است، اظهارداشت: تا کنون دو جزوه شامل "کلیات روش" و "شیوه ارزیابی برنامه پنجم" به نمایندگان ارائه شده است.

وی گفت: از آنجا که مهمترین برنامه مجلس در سه ماهه اول سال تصویب برنامه پنجم توسعه است مرکز پژوهشهای مجلس نیز دفاتر تخصصی خود را ملزم به بررسی این لایحه کرد تا گزارش خود را به مرکز ارائه و پس از جمع بندی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد.

نجابت تصریح کرد: خطوط کلی برای ارزیابی این برنامه براساس هماهنگی با سندهای بالادستی چون قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اصل 44 قانون اساسی، قانون هدفمند کردن یارانه و قانون مدیریت خدمات کشوری است.

قائم مقام مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: تلاش مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی مشورتی مجلس این است که نمایندگان با اطلاعات کافی و قدرت تصمیم گیری بالا لایحه برنامه پنجم توسعه را مورد رسیدگی قرار دهند.

نماینده تهران گفت: ما در بررسی این برنامه از کارشناسان خارج از مرکز که در این زمینه تخصص لازم را دارا هستند نیز استفاده کرده ایم. سعی بر این است تا یک کار کارشناسی شده در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد. در جلسات آینده مجلس نیز جزوات دیگری از نتایج بررسی ها در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه زمان تعیین شده برای بررسی این لایحه در مجلس و طبق آئین نامه جدید 21 روز و زمانی بسیار اندک است، از تلاش عده ای از نمایندگان برای ارائه طرح فوریتی مبنی بر افزایش زمان بررسی به حداقل سه ماه خبر داد و گفت: این طرح در هفته آینده یا هفته پس از آن به مجلس تقدیم خواهد شد و پیش بینی می شود مجلس از آن استقبال کند زیرا برنامه به این مهمی نیازمند کار دقیق و کارشناسی است.