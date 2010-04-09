چند طرح زیربنایی در شهرکهای صنعتی استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور پیش از ظهر جمعه شبکه فاضلاب شهرک صنعتی حیدریه تاکستان را افتتاح کرد.

این تصفیه خانه با داشتن مدولهای یک هزار متر مکعبی و با فرآیند تلفیقی، هوازی و بی هوازی قادر است روزانه یک هزار مترمکعب فاضلاب صنعتی را تصفیه کند.

برای ساخت این تصفیه خانه که 16 ماه طول کشیده 14 میلیارد ریال هزینه شده است.

در این شهرک صنعتی 58 واحد مستقر شده که تاکنون 32 واحد آن به مرحله تولید و بهره برداری رسیده است.

همچنین با حضور معاون وزیر صنایع و معادن طرح آبرسانی به شهرک صنعتی خرمدشت با 12 میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسید.

این طرح با داشتن یک مخزن پنج هزار متر مکعبی و یک مخزن 500 متر مکعبی زیرزمینی دارای یک حلقه چاه، خط انتقال، تلمبه خانه، شبکه توزیع و ایستگاه پمپا‍ژ است.

رمپ ورودی و خروجی شهرک صنعتی خرمدشت از دیگر طرحهایی بود که ظهر امروز با حضور احمدی معاون وزیر صنایع و معادن افتتاح و بهره برداری از آن آغاز شد.

آسفالت لاینهای ورودی و خروجی و زیباسازی مسیراین طرح دو میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور همچنین طرح گازرسانی به شهرک صنعتی کاسپین قزوین را افتتاح کرد.

این طرح با داشتن 15.5 کیلومتر شبکه انتقال با لوله های دو، شش، هشت و ده اینچ، یک ایستگاه تقلیل فشار به ظرفیت 20 هزار متر مکعب چهار میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه داشته است.

در حال حاضر در شهرک صنعتی کاسپین با 170 واحد قرارداد منعقد شده و70 واحد آن به مرحله بهره برداری رسیده است.

معاون وزیر صنایع و معادن همچنین بعداز ظهر امروز ضمن بازدید از چند واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی استان از جمله صنعت ریخته گری خودرو شرکت چاشت پسند، تولید کننده فرآورده های لبنی را را نیز افتتاح می کند.

احمدی معاون وزیر صنایع و معادن را امیر طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، آقاعلیخانی مدیرکل سازمان صنایع و معادن استان و ناصحی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در سفر یک روزه به قزوین همراهی می کنند.