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۲۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۴۵

تدوین "آتش زیر خاکستر" تمام شد

تدوین فیلم تلویزیونی "آتش زیر خاکستر" به کارگردانی کاوه سجادی حسینی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین این فیلم 90 دقیقه‌ای را اوژن سیداشرفی تمام کرد. مانی جعفرزاده موسیقی را می‌سازد و صداگذاری را جهانگیر میرشکاری انجام می دهد. این فیلم یک ماه دیگر آماده نمایش می شود.

فرزین صابونی، آذر فرامرزی، مژگان سپهوند، نصرالله رادش، عبدالرضا اکبری و محمد مین‌باشی بازیگران این فیلم هستند که در شبکه یک تولید می‌شود. داستان این فیلم درباره پزشکی است که پس از سالها نشانی از مادرش پیدا می‌کند. قصه در سال 62 روایت می‌شود.
دیگر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: آرش برهانی، تصویربردار: مرتضی پورصمدی، صدابردار: محمد صالحی، گریم: مهری شیرازی، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، مدیرتولید: محمود محمدطائمه، تهیه‌کننده: علیرضا سبط احمدی.
 
کاوه سجادی حسینی فیلم‌های تلویزیونی "راه"، "نگرانی" و "فیلمساز کوچک" را کارگردانی کرده است.
کد مطلب 1060318

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