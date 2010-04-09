عده ای قصد دارند سپاهان را وارد حاشیه کنند/ فعلا به پرسپولیس فکر نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه سپاهان، محمدرضا ساکت در خصوص شرایط سپاهان در مسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا خاطرنشان کرد: کادر فنی و بازیکنان تلاش خود را در هر دو جام به کار گرفته‌اند و سعی می‌کنند تمام ظرفیت تیم را به نمایش بگذارند.

وی گفت: تیم ما بازی‌های درخشانی را برابر حریفان برگزار کرد اما در بسیاری از آنها با بدشانسی مواجه شده و موفق به کسب نتیجه مورد نظر نشده است. امیدوارم بدشانسی‌های سپاهان تمام شود و این تیم به حق خود در مسابقات پیش‌رو برسد.



ساکت تاکید کرد: شرایط در لیگ قهرمانان آسیا مساعد است. در دو بازی ابتدایی مقابل تیم‌های الشباب و العین موقعیت‌های زیادی به‌دست آوردیم، اما با بداقبالی موفق به کسب 3 امتیاز این بازی‌ها نشدیم.



وی ادامه داد: در دیدار برابر پاختاکور هم شرایط مناسب نبود و در جریان بازی قضاوت‌ پراشتباه داور باعث شد تیم ما دچار مشکل شود. بازیکنان ما تلاش خود را به کار گرفتند، اما شرایط فوتبال این گونه است.



ساکت در رابطه با حاشیه‌های تیم سپاهان در سال 88 تصریح کرد: هر تیمی که بزرگ می‌شود و چند سال در رتبه‌های بالا قرار می‌گیرد بی‌شک برخی‌ها تلاش می‌کنند به هر نحوی که می‌شود متوقفش کنند. مسئولان یک باشگاه هیچ‌گاه برای تیم خود حاشیه درست نمی‌کنند، بلکه افرادی که قادر به دیدن موفقیت سپاهان نیستند دست به حاشیه سازی می‌زنند. افرادی که در زمین مسابقه قادر به متوقف کردن سپاهان نیستند، خارج از میدان رقابت دست به کارهایی می‌زنند تا سپاهان را وارد حاشیه کنند.



مدیرعامل باشگاه سپاهان با اشاره به خواسته هواداران مبنی بر قهرمانی در آسیا گفت: این خواسته تمام مسئولان باشگاه و بازیکنان نیز هست. ما تمام توان خود را به کار می‌گیریم و امیدواریم بتوانیم خواسته هواداران را محقق کنیم.



ساکت در رابطه با هفته آخر مسابقات لیگ برتر و رویارویی زردپوشان با پرسپولیس و احتمال مشخص شدن تیم قهرمان در آن هفته اظهار داشت: کادر فنی و مسئولان تنها به هفته‌های پیش‌رو فکر می‌کنند. تلاش می‌کنیم مشخص شدن قهرمان به هفته آخر کشیده نشود. طبق برنامه در شرایط کنونی تنها به بازی برابر الشباب فکر می‌کنیم. در شرایط فعلی ما به بازی آخرمان برابر پرسپولیس فکر نمی‌کنیم چون اولویت ما الشباب است و دوست داریم بازی به بازی پیش برویم.



مدیرعامل باشگاه سپاهان در خصوص ادامه همکاری با امیر قلعه‌نویی یادآور شد: مسئولان باشگاه مایل به ادامه همکاری با وی هستند. در این رابطه صحبت‌های اولیه هم با وی انجام شده و هر دو طرف علاقمند ادامه همکاری هستند.