به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمید مکارم شیرازی پیش از ظهر جمعه در دیدار با دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خوشبختانه معاونت بین‌الملل در حوزه‌های علمیه راه‌اندازی شد و بناست با همکاری این معاونت ارتباط حوزه علمیه با دانشگاه الازهر تقویت شود.



وی با بیان اینکه قم ظرفیت بین‌المللی دارد، تصریح کرد: قم مرکز جهان تشیع است و مراجع عظام تقلید و علمای این شهر فرامرزی عمل می‌کنند و علاقه‌مند هستند تحولات جهانی را رصد کنند.



رئیس دفتر وزارت امور خارجه در قم تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم آخرین وضعیت و اطلاعات پراکنده جهان اسلام را جمع‌آوری و برای شخصیت‌های ممتاز حوزوی اطلاع‌رسانی کنیم.



مکارم شیرازی گفت: در قم تولیدات مذهبی خوبی وجود دارد و در این زمینه باید نهضت ترجمه را جدی گرفت.



وی خواهرخواندگی قم با برخی شهرهای کشورهای خارجی را از برنامه‌های دفتر وزارت امور خارجه در قم دانست و افزود: قم با هیچ شهری در دنیا پیمان ندارد و بحث خواهرخواندگی این شهر با برخی شهرهای دنیا در دست پیگیری است.



رئیس دفتر وزارت امور خارجه در قم از برگزاری نخستین همایش سرمایه‌گذاران خارجی در این شهر خبر داد و یادآور شد: این همایش با تاکید بر حضور شیعیان جهان که علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در شهرهای مذهبی ایران هستند در مهر ماه امسال برگزار خواهد شد.



یک پنجم مردم قم را اتباع بیگانه تشکیل می‌دهند



مکارم شیرازی با اشاره به برخی فعالیت‌هایی که در دفتر وزارت امور خارجه در قم انجام می‌شود، تصریح کرد: حدود یک پنجم مردم قم را اتباع بیگانه تشکیل می‌دهند که این افراد برای مسائل کنسولی به تهران مراجعه می‌کردند اما در حال حاضر بیشتر کارهای کنسولی اتباع بیگانه در قم انجام می‌شود.



وی ارتقای جایگاه بین‌المللی قم را نیازمند همکاری و همت مسئولان استان دانست و یادآور شد: وقتی گزارشی از فعالیت‌ها و وظایف دفتر وزارت امور خارجه در قم به مراجع و مسئولان استان ارائه می‌شود همه این افراد بر این مسئله تاکید دارند که دفتر وزارت امور خارجه می‌بایست زودتر از اینها در قم ایجاد می‌شد.



رئیس دفتر وزارت امور خارجه در قم گفت: در حال حاضر 14 دفتر وزارت امور خارجه در استان‌های کشور ایجاد شد و در قم نیز این دفتر حدود چهار ماه پیش راه‌اندازی شد.