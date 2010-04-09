به گزارش خبرگزاری مهر ، متن بیانیه به این شرح است: آمریکا دارای یکی از بزرگ ترین زرادخانه های اتمی جهان است و تعداد زیادی سلاح هسته ای را انبار کرده است و باید یک ضرب الاجل زمانی برای انهدام کامل سلاح های هسته ای خود تعیین کند.



نگهداری این حجم از سلاح های اتمی امنیت جهانی را در معرض خطر قرار داده است و تهدید دیگران با این سلاح ها ناامنی بین المللی را شدت می بخشد.

آمریکا اولین کشوری است که از این سلاح ها استفاده کرده و صدها هزار نفر را در هیروشیما و ناکازاکی از بین برده است .



دکترین جدید هسته ای اعلام شده ازجانب دولت اوباما از لحاظ مبنایی هیچ فرقی با دکترین های قبلی آمریکا ندارد بلکه گستاخانه، استفاده از سلاح های هسته ای را در برخی موارد مجاز می شمارد.



همچنین اساس دکترین بر ادامه داشتن این سلاح ها و نوسازی آنها و تکیه بر نظریه منسوخ شده بازدارندگی است که متعلق به زمان جنگ سرد بوده و عمر آن به سر آمده است.

تاکید بر تداوم داشتن این سلاح ها مصداق بارز پایبند نبودن به ماده 6 ان پی تی است و جامعه بین المللی منتظر عمل به تعهدات آمریکا طبق این ماده و خلع سلاح هسته ای کامل است.

اینکه آمریکا بخواهد به کشوری تضمین عدم استفاده از سلاح هسته ای بدهد مهم نیست، چون تضمین های آمریکا که بارها تعهداتش را نقض کرده است برای کشورهای عضو ان پی تی قابل قبول نیست و تا زمانی که کاهش تعداد کلاهک های هسته ای امریکا تحت نظارت کامل بین المللی انجام نشود و قابل راستی آزمایی نباشد، اعتباری ندارد.



ادبیات اظهارات اخیر آقای باراک اوباما تکرار مواضع رئیس جمهور پیشین آمریکا به گونه ای دیگر می باشد. بازگشت دولت آمریکا به سیاست های قبلی هزینه های زیادی را برای ملت آمریکا که نمونه آن انزوا در میان ملت هاست به ارمغان خواهد آورد.



همچنین تجربیات تهدید ملت ها ازجانب آمریکا نیز ناکارآمدی و بی اثر بودن خود را در دوره رئیس جمهوری قبلی آمریکا نشان داده است.



تلاش آمریکا و برخی کشورهای غربی در جهت اینکه خود را جامعه جهانی معرفی، و اراده خود را به منزله اراده جامعه جهانی القا نمایند، بزرگ ترین خطای استراتژیک آنهاست که واکنش متعاقب جامعه جهانی را به دنبال خواهد داشت.



عدم اشاره آقای اوباما به رژیم صهیونیستی به عنوان اشاعه دهنده سلاح های هسته ای و به عنوان رژیمی که خود را به هیچ یک از هنجارهای منع سلاح های کشتار جمعی پایبند نمی داند، نشانه بی اعتباری و صداقت نداشتن در اظهارات مقامات آمریکایی است.

ملت ایران نشان داده است که حفظ حق مسلم هسته ای از بالاترین اولویت هاست و در این خصوص هیچ تحمیلی را پذیرا نخواهد شد.



تحریم های شورای امنیت نه تنها هیچ تاثیری بر فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان نداشته و نخواهد داشت بلکه فراهم کننده انگیزه برای خوداتکایی و خودکفایی بیشتر خواهد بود.



جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده که دارای برنامه هسته ای کاملا صلح آمیز بوده، به تعهدات خود طبق ان پی تی به طور کامل پایبند است.



برگزاری کنفرانس خلع سلاح در اواخر فروردین ماه جاری گواهی بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تحقق عملی شعار "انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچ کس" در سطح بین المللی است.



سیاست های آمریکا در قبال خواست و اراده ملت ها برای برخورداری از دانش هسته ای در فعالیت های صلح آمیز شکست خورده و حمایت جامعه جهانی و همه کشورهای آزاده و مستقل دنیا از جمله کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از حق مسلم ایران در فعالیت های صلح آمیز هسته ای، مصداقی از این موضوع است.



توصیه می کنیم رئیس جمهور امریکا گفتمان "تغییر" را که از سیاست های اعلام شده انتخاباتی است که به پیروزی وی منجر شد، به صورت عملی در دستور کار قرار دهد و در این صورت خواهد بود که وجهه لطمه خورده آمریکا در جهان ترمیم خواهد یافت و زمینه برای حل مشکلات بین المللی از طریق گفتگو به جای استفاده از ادبیات تهدید و فشار فراهم خواهد شد.