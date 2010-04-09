نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا به طور جدی دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مهدی غضنفری در جریان دور سوم سفر هئیت دولت به آذربایجان غربی در جریان دیدار با فعالان بخش خصوصی و تجار آذربایجان غربی با اعلام این خبر افزود: تاکنون 50 راهکار کاهش قیمت های تولیدی توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی رصد شده است.

وی تنظیم بازار را متکی به تولید داخلی ثابت و پایدار دانست و بیان داشت: تنظیم بازار متکی به تولیدات داخلی ثابت و پایدار موثرترین شیوه حمایت از تولید و مصرف و تحقق اهداف و برنامه های اقتصادی کشور است.

غضنفری ادامه داد: در این راستا نهضت کاهش قیمت تمام شده تمام فرایندهای کسب و کار در قبل و پس از تولید را دربر می گیرد.

وی با دعوت فعالان بخش خصوصی برای ارائه راهکارهای کاهش قیمت تمام شده، گفت: بسیاری از معضلات کنونی حوزه ی تولید و هزینه های موثر در افزایش قیمت کالا بر همگان مشخص است اما باید ضمن بیان مسائل، راهبردهای کاهش را نیز ارائه داد.

وزیر بازرگانی یادآور شد: با بهبود فرایند ها که تمامی فعل وانفعالات تولید، توزیع و عرضه را در بر می گیرد می توان کالایی ارزان و کیفی را به مردم عرضه کرد و در رقابت با محصولات تولیدی مشابه خارجی گوی سبقت را از آنها نزد خریدار ایرانی ربود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تولید و توزیع نمی توان تنها به یک طرف معادله توجه کرد و دیگری را از یاد برد، افزود: حمایت از مصرف کننده به معنای توجه به تولید است و برای رقابت کالاهای داخلی و خارجی باید نیازهای قیمتی و کیفی مصرف کننده لحاظ شود.

غضنفری مهمترین رکن قیمت تمام شده را اتلاف ها عنوان کرد و افزود: در صورت نبود مدیریت صحیح اتلاف ها هزینه بر است.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان "همت مضاعف و کار مضاعف " از سوی رهبرمعظم انقلاب گفت: باید در این سال با همتی دوچندان درجهت کاهش عوامل هزینه زا در حوزه تولید، تامین و توزیع گام برداشت.