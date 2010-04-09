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۲۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۰۲

وزیر بهداشت:

43 درصد ایرانیان افزایش وزن دارند

43 درصد ایرانیان افزایش وزن دارند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 43 درصد ایرانیان با بیماری اضافه وزن روبرو هستند، گفت: میزان بروز چاقی در زنان ایرانی نزدیک به 30 درصد است.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دکتر مرضیه وحید دستجردی در حاشیه مراسم پیاده‌روی و ورزش صبحگاهی که با حضور جمعی از معاونان وی در مجتمع ورزشی چمران برگزار شد، گفـت: 43 درصد مردم کشور با افزایش وزن مواجه هستند که تحقیات ما نشان داده این بیماری در زنان بیشتر از مردان است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه میزان بروز چاقی در زنان نزدیک به 30 درصد است، افزود: انجام روزانه حداقل 30 دقیقه ورزش یا پیاده‌روی برای مردم لازم است چرا که میزان 50 درصد بیماری‌های قلبی - عروقی را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: در جامعه ایران چاقی به معضل بزرگی تبدیل شده که در افزایش  دیابت نوع 2 و فشار خون بالا موثر است.
 
وحید دستجردی تغییر شیوه زندگی بویژه در شهرها را لازم خواند و گفت: با انجام حداقل 30 دقیقه ورزش روزانه، میزان بروز بیماری‌ها و بستری در بیمارستان‌ها، میزان مصرف دارو، میزان بروز معلولیت‌ها و ... به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد.
 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ورزش در سنین کودکی و نوجوانی نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تنها 20 درصد دانش‌آموزان کشور ورزش روزانه دارند و 28 درصد دانش‌آموزان روزانه 6 ساعت از وقت خود را پای تلویزیون و رایانه می گذرانند و حتی 21 درصد آنها ورزش را از عوامل افت تحصیل عنوان کرده اند. 
 
وی افزود: در برنامه پنجم توسعه تمام دستگاه‌ها باید برای تحقق سلامت برنامه‌ داشته باشند، چرا که مسئله سلامت تنها مربوط به وزارت بهداشت نیست و نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌ها از جمله سازمان محیط زیست، وزارت صنایع، وزارت نفت و ... است.
کد مطلب 1060337

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