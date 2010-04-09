شورای روابط اسلامی آمریکایی خواستار تحقیق درباره گروه ضداسلامی فلوریدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی آر نیوزوایر، در دادخواستی که از سوی دفتر شورای روابط اسلامی آمریکایی تنظیم و به اف بی آی ارائه شده یکی از فعالان مسلمان علیه اشاعه انزجار و نفرت از سوی گروه ضد اسلامی ای سی تی دادخواهی کرده است.

در بخشی از این دادخواست این فعال مسلمان نسبت به امنیت خانواده و جامعه خود به علت اقدامات و تهدیدهای این گروه ابراز نگرانی کرده و اظهار داشته است که شخصا از سوی آلن کورنمان رئیس این گروه تهدید شده است .

وی اعلام کرده است مسلمانان باید از این حق برخوردار باشند که بدون ترس و ارعاب گردهم جمع شوند.

چندی پیش نیز شورای روابط اسلامی آمریکایی خواستار قطع حمایت سو میریک نماینده پارلمانی از این گروه شده بود.

شورای روابط اسلامی آمریکایی بزرگترین سازمان مدافع حقوق مدنی مسلمانان است که قصد دارد با فعالیتهای خود درک اسلام را توسعه داده، گفتگو را ترویج کرده، از حقوق مدنی حمایت، مسلمانان آمریکایی را تقویت کرده و ائتلافهایی برقرار کند که مروج عدالت و درک دوجانبه باشند.



