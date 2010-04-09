واکنش به تهدیدات آمریکا/ اختلاف سلیقه در عرصه سیاسی فرصت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی سخنران خطبه های نماز جمعه امروز تهران در آغاز خطبه دوم طی سخنانی یاد و خاطره شهید صیاد شیرازی را گرامی داشت.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به روز ملی فناوری هسته ای گفت : آنچه ملت ایران در پی آن است فناوری هسته ای و نه سلاح هسته ای است ، ما از جار و جنجال دشمنان نمی ترسیم بلکه این دین ما است که اجازه نمی دهد سلاح هسته ای داشته باشیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: فناوری هسته ای یک حق است زیرا انرژی آینده جهان انرژی هسته ای است و ما در راستای مسئله هسته ای فقط حق مان را می خواهیم و به فضل خدا محکم نیز ایستاده ایم.

خاتمی تصریح کرد: آمریکا کشوری است که بیش از 2500 کلاهک اتمی یعنی بیش از 2500 بمب اتمی آماده دارد. کشوری که این لکه ننگ بر پیشانی اش است که هیروشیما و ناکازاکی توسط او در سال 1941 بمباران شد و صدها هزار نفر کشته و مجروح بر جا گذاشت و آثار آن همچنان باقی است.

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه آمریکا با این ترفند می خواهد جای مجرم و مدعی عوض شود، گفت: شما 42 سال پیش قرارداد نابودی سلاح های اتمی را بستید اگر داشتن سلاح هسته ای بد است چرا شما به آن مجهز هستید و اگر خوب است چرا جار و جنجال راه می اندازید.

وی با بیان اینکه آمریکا به جار و جنجال کهنه دست زده است، خاطر نشان کرد: دلیل آن این است که آمریکا به فتنه سال گذشته دل بسته بود و خیلی امیدوار بود که به تعبیر آنها تغییر از درون حاصل شود اما با رهنمودهای مقام معظم رهبری و حضور به موقع مردم در صحنه آمریکا در این طرح کاملا ناامید شد.

خاتمی گفت: از روز 23 بهمن سال گذشته دور جدید تهاجمات، تهمتها و حرف های تکراری و کهنه شروع شد و دلیلش این است که آنها درمانده و مستاصل شده اند.

خطیب جمعه تهران خطاب به جامعه جهانی اظهار داشت: اگر نگران صلح جهانی هستید، اگر نگران امنیت جهانی هستید خطر اینجاست. آمریکا هر جا پا گذاشته با خود کشتار و قتل و غارت به همراه برده و شاهد زنده آن پاکستان، عراق و افغانستان است.

وی افزود: اگر بشریت نگران صلح جهانی است قبل از آنکه دیر شود در برابر یکه تازی های این دولت یاغی بایستد و اگر نه این دولت دولتی نیست که منطق سرش شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری خطاب به آمریکا خاطر نشان کرد: شما بیش از 31 سال است که تهدید می کنید، گوش مردم ما پر از تهدیدات شماست، هیچ غلطی نتوانستید بکنید و نخواهید توانست. شما یک بار این ملت را در 8 سال دفاع مقدس آزمودید، مشاهده کردید این ملت ملتی است که وقتی پای دین و شرف و ناموس و میهن اسلامی اش به میان بیاید آنچنان تودهنی به متجاوزان می زند که مایه عبرت دیگران شود.

خاتمی تاکید کرد: این ملت را تهدید نکنید و با زبان تهدید با این ملت شجاع و فرهیخته سخن نگویید. عدو شود سبب خیر و ملت ما اتحادشان با این حرفها بیشتر می شود.

وی با اشاره به تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر صدور انقلاب به جهان، خاطر نشان کرد: مقصود امام این نبود که ما سلاح به کشورها می فرستیم بلکه فرهنگ انقلاب را صادر می کنیم این فرهنگ امروز در جهان صادر شده است و مقاومت 33 روزه لبنان و مقاومت 22 روزه غزه نشانه ای از صدور فرهنگ انقلاب است.

خطیب نماز جمعه تهران خطاب به مردم گفت: به دول استکباری نگاه نکنید، الحمد الله ملت های آزاده جهان دوستدار این انقلاب هستند زیرا دوستدار اسلام هستند، آمریکا اگر بخواهد دیوانگی کند به فضل خدا دوستداران انقلاب اسلامی در سراسر جهان تمامی منافع آمریکا را به خطر خواهند انداخت.

خاتمی خطاب به دولت آمریکا یادآور شد: ما این تهدیدات را بارها شنیده ایم مطمئن باشید اگر بخواهید دیوانگی کنید باتلاقی برای شما درست خواهد شد که نخواهید توانست از آن بیرون بیایید. بازی با ایران بازی با دم شیر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مسائل داخلی با اشاره به نامگذاری سال 89 به سال همت مضاعف و کار مضاعف از سوی مقام معظم رهبری گفت: دستگاههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید خودشان را با این نام همراه کنند زیرا این نامگذاری گویای نیاز کشور است.

خاتمی تصریح کرد: این دو مفهوم مبهم نیست و نیازی به برگزاری سمینار، همایش و نشست ندارد. برگزاری همایش برای این عنوان اسراف است آنچه که نیاز است تحقق همت مضاعف در عرصه های اجرایی است به این معنی که همت مضاعف در عرصه فرهنگی این است که فرهنگ دینی به لایه های مختلف اجتماعی وارد شود زیرا فرهنگ دین فرهنگ زندگی و حیات است.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: همت مضاعف در عرصه های آموزشی این است که در جا نزنیم و به فکر تحول و نوآوری باشیم. سیاسیون ما نیز باید این حقیقت را به مسند بنشانند که می شود اختلاف سلیقه داشت اما متحد بود اختلاف سلیقه یک بحران نیست بلکه یک فرصت است. اختلاف سلیقه ها موجب می شود انسان اشتباهش را بفهمد اما باید مراقب باشیم اختلاف سلیقه موجب تفرقه نشود.

وی گفت: آنچه مهم است برای ما حق است. هر کس هر حرفی می زند اگر حق بود بپذیریم.اگر بخواهیم مراقب باشیم که اختلاف سلیقه به تفرقه مبدل نشود نیاز به فصل الخطاب داریم. باید حریم فصل الخطاب که در قانون ما رهبری است حفظ شود. اگر همه التزام عملی به ولی فقیه داشته باشند اختلاف سلیقه منجر به تفرقه نخواهد شد.

خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود در حوزه سیاست خارجی تاکید کرد: سیاست ما باید در حوزه بین الملل فعال باشد نه انفعالی. نباید بنشینیم که آنها برای ما مسئله درست کنند بلکه ما باید مصلحت جهانی را مطرح کنیم و نگذاریم آنها مسائل حاشیه ای را مطرح کرده تا مسائل اصلی را از یاد ببریم امروز مسئله اصلی فلسطین است، رژیم جعلی اسرائیل در قلب منطقه گام به گام جلو می آید و از غفلت جهان اسلام استفاده می کند. متاسفانه جهان اسلام و سازمان کنفرانس اسلامی که با فلسفه حمایت از فلسطین آغاز به کار کرد در قبال این یهودی سازی ساکت هستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در عرصه داخلی نیز باید توجه داشته باشیم که مسائل فرعی را برای ما به عنوان مسائل اصلی جلوه ندهند .

وی ادامه داد: در عرصه صنعتی نیز همت مضاعف به این معنا است که باید به سوی خودکفایی پیش برویم و حتی الامکان واردات را کم و صادرات را افزایش دهیم همچنین کیفیت صنعت داخلی را بالا ببریم. در حوزه اقتصادی نیز هدفمند کردن یارانه ها آرمان بلندی است که در دولت های گذشته نیز مطرح بوده است . همت بلند در این عرصه این است که دولت و مجلس با هم تعامل کنند تا با کمترین آسیب این امر مهم که همه آن را قبول دارند که کار ارزشمندی است، در کشور محقق شود.

خاتمی تاکید کرد: همت مضاعف بدون کار مضاعف بلندپروازی است و در مقابل کار مضاعف بدون همت مضاعف درجا زدن و در خود تنیدن است بنابراین هر دو باید در کنار هم باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در خطبه اول نماز جمعه امروز تهران نیز به ضرورت یاد خدا در همه زمانها اشاره کرد و گفت: باید باورمان شود که در محضر خدا هستیم و او ریز و درشت کارهای آشکار و پنهان ما را می بیند. باید باور کنیم که اعمال ما می ماند و از بین رفتنی نیست. همچنین باید باورمان شود گناهی که انجام می دهیم فقط مجازات اخروی ندارد و در همه این احوال یاد خدا برای ما لازم است.