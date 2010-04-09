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۲۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۱۱

سرکلانتر پنجم تهران:

زن زورگیر همدستان خود را فراری داد

زن زورگیر همدستان خود را فراری داد

سرهنگ ترابی گفت: زن زورگیر 25 ساله با قمه کشی بر روی ماموران پلیس، همدستان خود را فراری داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس آگاهی تهران، سرکلانتر پنجم تهران گفت:‌ ماموران پلیس پس از دریافت گزارشاتی مبنی بر وقوع کیف قاپی و چند فقره زورگیری در سطح پایتخت، اقدامات خود را جهت شناسایی و دستگیری زورگیران آغاز کردند.

وی ادامه داد:‌ ماموران موفق شدند با انجام اقدامات اطلاعاتی متهمان را که یک زن و دو مرد بودند، در بازاری در خیابان زرند شناسایی کنند.

 سرهنگ ترابی تصریح کرد: در هنگام دستگیری این سارقان، زورگیر زن به وسیله یک قمه به ماموران حمله کرد تا دو متهم دیگر از این فرصت استفاده کرده و متواری شوند. 

 وی گفت: ماموران توانستند این زورگیر زن 25 ساله را دستگیر کرده و از وی 24 کیف زنانه و شناسنامه کشف و ضبط کنند. 

 سرکلانتر پنجم تهران افزود: ‌این سارقان زورگیر با سوار کردن مسافران و انتقال آنان به یک مکان خلوت اقدام به زورگیری می‌کردند.

 وی اظهار کرد: تلاش ماموران برای دستگیری دو متهم دیگر این پرونده ادامه دارد.
 
 
 

کد مطلب 1060354

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