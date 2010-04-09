زن زورگیر همدستان خود را فراری داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس آگاهی تهران، سرکلانتر پنجم تهران گفت:‌ ماموران پلیس پس از دریافت گزارشاتی مبنی بر وقوع کیف قاپی و چند فقره زورگیری در سطح پایتخت، اقدامات خود را جهت شناسایی و دستگیری زورگیران آغاز کردند.

وی ادامه داد:‌ ماموران موفق شدند با انجام اقدامات اطلاعاتی متهمان را که یک زن و دو مرد بودند، در بازاری در خیابان زرند شناسایی کنند.

سرهنگ ترابی تصریح کرد: در هنگام دستگیری این سارقان، زورگیر زن به وسیله یک قمه به ماموران حمله کرد تا دو متهم دیگر از این فرصت استفاده کرده و متواری شوند.

وی گفت: ماموران توانستند این زورگیر زن 25 ساله را دستگیر کرده و از وی 24 کیف زنانه و شناسنامه کشف و ضبط کنند.

سرکلانتر پنجم تهران افزود: ‌این سارقان زورگیر با سوار کردن مسافران و انتقال آنان به یک مکان خلوت اقدام به زورگیری می‌کردند.

وی اظهار کرد: تلاش ماموران برای دستگیری دو متهم دیگر این پرونده ادامه دارد.





