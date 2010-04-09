تحریم ایران موجب قطع دست بیگانگان در عرصه های مختلف کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی و سیاسی جمعه اراک افزود: جوانان غیرتمند، دانشمند و مسلمان ایرانی در سالهای پس از پیروزی انقلاب با تلاش و کوشش خود در همه عرصه ها خصوصا عرصه فناوری های نوین به گونه ای عمل کرده اند که اینک به عنوان تنها کشور مسلمان دارای تکنولوژی هسته ای در جهان هستیم.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای خود تاکید کرده است، گفت: بیستم فروردین به عنوان روز ملی فناوری هسته ای نشان از عزم و اراده جدی ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای دارد چرا که تاکنون از فناوری هسته ای خود در راه انجام فعالیت های بشر دوستانه و پزشکی اقد ام کرده است.

امام جمعه اراک با انتقاد از بی توجهی سازمان ملل و شورای امنیت در مورد زرادخانه های اتمی رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار داشت: به دلیل حمایت های گسترده آمریکا از رژیم اسرائیل، این رژیم در 40 سال گذشته با وجود در اختیار داشتن کلاهک های هسته ای و نپیوستن به پیمان عدم تولید سلاح های اتمی هرگز مورد بازخواست مجامع بین المللی قرار نگرفته است که این دوگانگی در برخوردهای صورت گرفته با این رژیم و تفاوت این برخوردها با جمهوری اسلامی ایران کاملا معنا دار است.

دری نجف آبادی با اشاره به فجایع ایجاد شده از سوی آمریکا در بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی تصریح کرد: کشوری که از این سلاح ها بر ضد مردم استفاده کرده است و سبب قتل عام صدها هزار نفر و مجروحیت صدها هزار نفر دیگر شده است نمی تواند به فعالیت های صلح آمیز اتمی ایران به دیده تردید بنگرد.

وی به رویکرد دولت اوباما در مواجهه با رویدادهای جهانی اشاره کرد و افزود: دولت اوباما با شعار تغییر به سر کار آمد ولی تاکنون نه در آمریکا، نه در خاورمیانه و نه در عراق و افغانستان تغییری رخ نداده است که این موضوع نشان دهنده فریبکاری وی در ایام انتخابات برای جلب رای از مردم آمریکا بوده است که مردم این کشور باید با هوشمندی بیشتر نسبت به انتخاب روسای جمهور خود اقدام کنند.

امام جمعه اراک به مزایای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای اشاره کرد و گفت: هم اینک در مراکز تحقیقاتی کشور از این فناوری در تولید ایزوتوپ، مواد اشعه ایکس و داروهای ضد سرطان استفاده می شود و در صورتی که این فناوری در داخل کشور بومی نمی شد برای درمان بیماران سرطانی باید با استفاده از وسایل پیچیده و هزینه های سرسام آور دارو از خارج وارد می شد که اینک نیازی به واردات این نوع داروها به کشور نیست که این یکی از مهمترین مزایای استفاده صلح آمیز از این فناوری است.

دری نجف آبادی سلاح های اتمی و بهره برداری نظامی را از انرژی هسته ای مغایر با آموزه های دینی و شرعی مسلمانان دانست و خاطرنشان کرد: هرگز به دنبال ساخت سلاح های اتمی نبوده و نیستیم.

وی در ادامه با اشاره به سالگرد شهادت شهیدان صیاد شیرازی، آیت الله سید محمد باقر صدر و خواهرش بنت الهدی و شهید آوینی از مقام شامخ این شهدا تجلیل کرد.

وی همچنین فرارسیدن سالگرد تاسیس حساب 100 امام را به کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تبریک گفت و افزود: باید چهره روستاهای استان مرکزی از حالت خشت و گلی به چهره ای مدرن و ایمن تبدیل شود.