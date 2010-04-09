رئیس هیئت اتومبیلرانی استان تهران برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که برای نخستین بار در ایران و جهان مسابقه رالی اتوبوس های شهری با حضور 54 اتوبوس و با همت شهرداری، شرکت واحد اتوبوسرانی و هیئت اتومبیلرانی استان تهران در حال برگزاری است برکناری رئیس هیئت اتومبیلرانی استان تهران، این رقابت ها را تحت الشعاع قرار داده است.

مسئولان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای برگزاری نخستین مسابقه رالی اتوبوس های شهری با سازمان ها و نهادهای ذیربط هماهنگی های لازم را به عمل آورده اند اما فدراسیون اتومبیلرانی کشور امروز در اقدامی تعجب برانگیز که به نظر می رسد با برگزاری این رالی بی ارتباط نباشد، اقدام به برکناری رئیس هیئت اتومبیلرانی استان تهران کرده است.

این اقدام در حالی صورت گرفته که انتصاب و عزل رئیس هیئت هر استان با اداره کل تربیت بدنی استان مربوطه است و فدراسیون نمی تواند در این خصوص دخالتی داشته باشد.

در نخستین مسابقه رالی اتوبوس های شهری 54 اتوبوس با مدل های مختلف با هم به رقابت خواهند پرداخت. بر اساس ابتکار شرکت واحد، در هر اتوبوس دو راننده حضور خواهند داشت و همسران آنها به عنوان نقشه خوان رانندگان را همراهی خواهند کرد.

مسیر حرکت اتوبوس ها به ترتیب تهران- قزوین- گیلان- اردبیل- آذربایجان شرقی- زنجان- قزوین- تهران خواهد بود.