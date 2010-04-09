دلسوزان انقلاب باید راهکارهای پیشرفت فارس را ارائه دهند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز افزود: استان فارس در عرصه های مختلف دارای ظرفیتهای فراوانی بوده که باید از آنها به شکل مناسبی بهره جست.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به فضای امروز جامعه نیز بیان کرد: امروز دشمن در همه بخشها چه در فضاهای مجازی و چه در وادی اینترنت حضور دارد و بر این اساس در عصر همت مضاعف و کار مضاعف احتیاج به وحدت کلمه داریم.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با تاکید بر اینکه نباید صحنه رسانه های جامعه به گفتگوهای بی حاصل اختصاص یابد، تصریح کرد: فضای آرامش و همبستگی و یکپارچگی از جمله مسائلی بوده که امروز به آن نیازمندیم.

آیت الله ایمانی در ادامه سخنان خود با اشاره به قطع رابطه با آمریکا و توطئه هایی که این کشور و جهان سلطه همواره مد نظر قرار داده است نیز بیان کرد: در این خصوص باید گفت که رابطه آمریکا با جهان به خصوص جهان محرومان رابطه گرگ و میش و رابطه استثمار و برده کشی بوده است و طی دو سه قرن گذشته و قرن معاصر آمریکا و کشورهای سلطه در هرمنطقه ای که قدم گذاشته اند جز ظلم، جنایت، آدم کشی و خیانت دستاورد دیگری را نداشته اند.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا و نظام سلطه همواره بیشترین کینه را نسبت به اسلام داشته اند، عنوان کرد: آنها می خواهند فرهنگ خودشان را حاکم کنند و فرهنگی که می توان به مقابله با آنان برخیزد، اسلام است.

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه آنچه در عراق، افغانستان و سایر کشورها نظاره می کنیم نشان دهنده کینه عمیق آمریکا و نظام سلطه به اسلام است، اضافه کرد: بر این اساس نظام سلطه و آمریکا برای شکستن اسلام از هیچ کاری دریغ نکرده اند و در این رابطه باید گفت چه قبل از پیروزی انقلاب، چه در آستانه پیروزی و چه بعد از پیروزی هرکاری را که می توانستند، انجام دادند اما در همه آنها ناکام ماندند.

آیت الله ایمانی خاطرنشان کرد: آنها به رغم تمام اقداماتی که انجام می دهند و با وجود برخورداری از دانشمندان فراوان هنوز هویت انقلاب اسلامی را نفهمیده اند و مردم ایران را نشناخته و هنوز معنای مقاومت و شهادت را درک نکرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه این هفته شیراز با اشاره به سالروز شهادت شهید آوینی و روز هنر اسلامی نیز بیان کرد: به طور طبیعی اثری که اثر فاخر در عرصه هنر دینی باشد از هنرمندی صادر می شود که ارزشهای دینی را با تار و پود بدنش لمس کرده باشد.