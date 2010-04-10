برگی از تاریخ ایران و جهان

بیست و یکم فروردین:

شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی

در چنین روزی در سال 1378 امیر سپهبد علی صیاد شیرازی به درجه رفیع شهادت نائل آمد . سپهبد شهید على صیاد شیرازى در سال 1323 هجرى در شهرستان درگز به دنیا آمد . او پس از طی تحصیلات متوسطه وارد دانشکده افسرى

شد و در سال 1346 به در جه ستواندومی رسید.

وی پس از آن برای طی دوره های مختلف نظامی به کشورهای خارجی اعزام شد و پس از گذراندن دوره توپخانه سمت استادی را در مرا توپ اصفهان کسب کرد. شهید صیاد شیرازی در همین دوران به دلیل فعالیتهای سیاسی علیه رژیم منحوس پهلوی به زندان محکوم شد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی آن شهید والا مقام به تشکیل "کمیته دفاع شهرى در اصفهان"همت گمارد . مقابله با گروهکهاى غرب کشور ، فرماندهى قرارگاه غرب ارتش و فرماندهى نیروى زمینى ارتش جمهوری اسلامی ایران ، نمایندگى امام ره در شوراى عالى دفاع در تیرماه سال 1365 و... از جمله فعالیت های او در سالهای پس از انقلا ب است .

.... پس از طی مدارج مختلف و رسیدن به سمت جانشین رئیس ستادنیروهای مسلح ، 21 فروردین به ضرب گلوله منافقین کوردل به شهادت رسید .

ترور ناموفق محمد رضا پهلوی



سال 1344 بر اثر یک تیر اندازی نافرجام محمد رضا پهلوی شاه مخلوع ایران زخمی شد . ضارب ، سرباز وظیفه رضا شمس آبادی که قصد داشت او را از زندگی ساقط نماید ، نتوانست به دقت در کاخ مرمر تیراندازی کند .

تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

در چنین روزی در سال 1358 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همچنین حساب صد امام خمینی (ره) افتتاح شد . بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نهاد انقلاب اسلامی است که بر اساس فرمان 21 فروردین 1358 رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی به منظور تأمین مسکن محرومان به ویژه روستائیان در چهارچوب سیاستها و برنامه های دولت تشکیل شد.

انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی

سال 1371 چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد .

بیست و پنجم ربیع الثانی:

درگذشت امام الحرمین جوینی

در چنین روزی درسال 478 هجری قمری امام الحرمین جوینی و استاد غزالی ازعلمای برجسته اهل تسنن دیده ازجهان فروبست.



جوینى در نیشابور بدنیا آمد و در این شهربه تحصیل مقدمات علوم دینی مشغول شد تا آنکه در حوزه فقه شافعى و کلام اشعرى صاحب رأی شد.

معروفترین آثار کلامى جوینى دو کتاب "الشامل فى اصول الدین" و "الارشاد فى اصول الدین" است.

درگذشت ثابت بن قره صابی



سال 288 هجری قمری ثابت بن قرة صابی یکی از علمای برجسته ریاضیات درگذشت . او از بزرگترین دانشمندان اسلامی بود .



وی در حوزه نجوم ، طب و فلسفه نیز صاحب آرا و اندیشه های گرانسنگی است . کتاب «المفروضات و الذخیرة فی علم الطب» از جمله عناوین مهمترین آثار او است .

دهم آوریل:

تولد عمر شریف

در چنین روزی در سال 1932 میلادی عمر شریف ( مایکل شلهوب ) بازیگر مشهور مصری به دنیا آمد . او در فیلمهای مختلفی از جمله دکتر ژیواگو و فوق سری بازی کرده است .

آزادی اودسا



سال 1944 میلادی نیروهای اتحاد جماهیر شوروی بندر اودسا را از تصرف نازی ها خارج کردند .