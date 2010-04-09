تقدیر امام جمعه مشهد از صدا و سیما بدلیل پخش برخی سریالهای نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: باید هنر را طوری پیاده کرد که با وجود عدم داشتن آرم دینی بتواند ارزشهای دین را در قلب و فکر انسانهای جامعه تثبیت کرده و آنها را به سمت ارزشهای دینی بکشاند.

وی ادامه داد: نوروز امسال در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شاهد نمونه هایی از این کارهای ارزشی بودیم که جای تقدیر و تشکر دارد و خوشبختانه صدا و سیما نشان داد به سمت فیلمها و سریالهایی گام برداشته که معرفت شناسانه و در ترویج ارزشهای دینی است.

وی با تاکید بر اینکه ما دشمن زیبایی و هنر نیستیم، افزود: ریختن هنر به پای ارزشهای ضد دینی به لجن کشیدن آن است و بی حجابی یکی از آن موارد می باشد.

آیت الله علم الهدی با گرامیداشت سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم شهید مرتضی آوینی نیز گفت: با همت این نابغه هنرمند هنر در استخدام اسلام درآمد که متاسفانه با شهادت ناگهانیش این در بسته شد.

وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به سال همت و کار مضاعف شاهد ظهور و بروز بدل شهید آوینی در عرصه هنر باشیم.

وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری نیز گفت: امیدواریم این همت مضاعف در عرصه فرهنگ به طور کامل توسط متولیان این عرصه محسوس و ملموس نشان داده شود.

علم الهدی اظهار امیدواری کرد که در سال همت مضاعف و کار مضاعف شاهد آن باشیم که هنرمندان ارزشی ما هنرشان را به پای امام عصر(عج)، قرآن کریم، پیامبر(ص) و ارزشهای دینی بریزند و بتوانند دنیای اسلام را با این هنر خود تکان دهند.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه اگر هنر در استخدام ترویج و توسعه ارزشهای دینی در آمد عبادت است، اظهار داشت: هنر دینی چیزی نیست که ما بخواهیم فقط با آوردن متون دینی و سرگذشت رهبران دینی در عرصه هنر و یا خواندن آیات قرآن همراه با موسیقی و ترانه هایی با نی لبک و تار برای امام زمان(عج) آن را تولید کنیم و اینگونه هنر توهین به دین و معصوم(ع) بوده و ضد دین است.

وی خطاب به برخی مسئولان که می خواهند یکسری از فیلمهای ممنوعه را آزاد و اکران کنند نیز اظهار داشت: فکر نکنید با این عملتان به هنر خدمت خواهید کرد بلکه این کار جنایت در حق هنر است.