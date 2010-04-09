  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

تقدیر امام جمعه مشهد از صدا و سیما بدلیل پخش برخی سریالهای نوروزی

تقدیر امام جمعه مشهد از صدا و سیما بدلیل پخش برخی سریالهای نوروزی

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه مشهد از صدا و سیما بدلیل پخش برخی سریالهای نوروزی تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: باید هنر را طوری پیاده کرد که با وجود عدم داشتن آرم دینی بتواند ارزشهای دین را در قلب و فکر انسانهای جامعه تثبیت کرده و آنها را به سمت ارزشهای دینی بکشاند.

وی ادامه داد: نوروز امسال در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شاهد نمونه هایی از این کارهای ارزشی بودیم که جای تقدیر و تشکر دارد و خوشبختانه صدا و سیما نشان داد به سمت فیلمها و سریالهایی گام برداشته که معرفت شناسانه و در ترویج ارزشهای دینی است.
 
وی با تاکید بر اینکه ما دشمن زیبایی و هنر نیستیم، افزود: ریختن هنر به پای ارزشهای ضد دینی به لجن کشیدن آن است و بی حجابی یکی از آن موارد می باشد.
 
آیت الله علم الهدی با گرامیداشت سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم شهید مرتضی آوینی نیز گفت: با همت این نابغه هنرمند هنر در استخدام اسلام درآمد که متاسفانه با شهادت ناگهانیش این در بسته شد.
 
 وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به سال همت و کار مضاعف شاهد ظهور و بروز بدل شهید آوینی در عرصه هنر باشیم.
 
وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری نیز گفت: امیدواریم این همت مضاعف در عرصه فرهنگ به طور کامل توسط متولیان این عرصه محسوس و ملموس نشان داده شود.
 
علم الهدی اظهار امیدواری کرد که در سال همت مضاعف و کار مضاعف شاهد آن باشیم که هنرمندان ارزشی ما هنرشان را به پای امام عصر(عج)، قرآن کریم، پیامبر(ص) و ارزشهای دینی بریزند و بتوانند دنیای اسلام را با این هنر خود تکان دهند.
 
آیت الله علم الهدی با بیان اینکه اگر هنر در استخدام ترویج و توسعه ارزشهای دینی در آمد عبادت است، اظهار داشت: هنر دینی چیزی نیست که ما بخواهیم فقط با آوردن متون دینی و سرگذشت رهبران دینی در عرصه هنر و یا خواندن آیات قرآن همراه با موسیقی و ترانه هایی با نی لبک و تار برای امام زمان(عج) آن را تولید کنیم و اینگونه هنر توهین به دین و معصوم(ع) بوده و ضد دین است.
 
وی خطاب به برخی مسئولان که می خواهند یکسری از فیلمهای ممنوعه را آزاد و اکران کنند نیز اظهار داشت: فکر نکنید با این عملتان به هنر خدمت خواهید کرد بلکه این کار جنایت در حق هنر است.
کد مطلب 1060377

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها