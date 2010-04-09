مردم ساندویچ را از برنامه غذایی خود حذف کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عباس اسماعیلی به مناسبت فرارسیدن هفته سلامت در نطق پیش از خطبه های نماز جمعه اراک افزود: مردم به خصوص شهرنشینان باید برای افزایش سلامت خود برنامه ریزی جدی صورت دهند و از تناول غذاهای ناسالم که در شهرها رواج یافته است خودداری کنند.

وی اضافه کرد: شهرنشینان به دلیل وجود آلاینده های مختلف در شهرها بیش از سایر مردم و روستائیان در معرض بیماری قرار دارند که به همین دلیل شهروندان باید با دقت بیشتر در عادات غذایی از خوردن غذاهایی مانند فست فودها و انواع ساندویچ ها، غذاهای پرچرب و دارای قند زیاد اجتناب کنند.

اسماعیلی با ابراز ناخرسندی از میزان فعالیت های بدنی مردم در شهرها خاطرنشان کرد: در شهرها عموما فعالیت های ورزشی از سوی مردم به انجام نمی رسد که می طلبد برای افزایش نشاط و روحیه و نیز تقویت قوای جسمانی علاوه بر مصرف غذاهای سالم، فعالیت های ورزشی در دستور کار مردم قرار گیرد.

معاون فنی مرکز بهداشت استان مرکزی بر ضرورت کاهش مصرف انرژی از سوی مردم تاکید کرد و گفت: افزایش بی رویه مصرف انرژی سبب افزایش انواع آلاینده ها و زباله در شهرها شده است که این موضوع سبب افزایش مراجعه مردم به مراکز درمانی شده است که تغییر در عادات معمول می تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند.

وی ابراز امیدواری کرد: در سال همت مضاعف و تلاش مضاعف زمینه برای تامین زیر ساخت های لازم در حوزه شهری با محوریت سلامت شهروندان فراهم شود.