به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان آیت الله سید یوسف طباطبائی‌نژاد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصفهان افزود: ‌روز 20 فروردین روز قطع مناسبات سیاسی با آمریکاست چنانچه در سال 1359 زمانی که آمریکا از رابطه با ایران ناامید شد دستور این قطع رابطه سیاسی با این کشور را صادر کرد که این موضوع مورد استقبال امام خمینی (ره) نیز قرار گرفت.

طباطبائی‌نژاد تصریح کرد: این در حالی است که اگر این اتفاق برای هر کشور دیگری می‌افتاد آن کشور به وحشت افتاده و به فکر راهکاری برای برون رفت از این مشکل بود.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) در این خصوص فرمودند آمریکا اگر یک بار هم کار خیر کرده باشد همین قطع رابطه است که این موضوع در نهایت به نفع مظلومان است.

طباطبائی‌نژاد همچنین گفت: امام خمینی (ره) همچنین بر این باور بود که تا زمانی که آمریکا دست از سلطه جویی برندارد و رژیم صهیونیستی نیز از صحنه روزگار حذف نشود با این کشور رابطه برقرار نمی‌کنیم.

امام جمعه اصفهان همچنین با اشاره به سخنرانی اخیر اوباما در خصوص حمله اتمی به ایران و کره نیز اظهار داشت: رئیس جمهور جدید آمریکا شخصی است که اعتقاد بر تغییر مسیر در سیاست‌های پیشین این کشور داشت این در حالی است که او اخیرا اعلام کرده است من قول می‌دهم به هیچ کشوری حمله اتمی نمی‌کنم به جز کسانی که در چهارچوب npt نباشد که در این خصوص ایران و کره را نام برده است.

طباطبائی‌نژاد تصریح کرد: این جمله نیز از غلط‌های دیگر آمریکا است و این کشور هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

وی همچنین با اشاره به اینکه امروز سالگرد فن آوری هسته‌ای است، یادآور شد: نتیجه این قطع رابطه سیاسی دستیابی ایران به این فناوری بود و اکنون جمهوری اسلامی ایران در عرصه هسته‌ای به مقام والایی دست یافته چرا که اکنون در تمام جهان تنها 13 کشور وجود دارد که دارای این فن‌آوری هستند.

ایران هفتمین کشور خواهد بود که به سوخت هسته‌ای دست می‌یابد

امام جمعه اصفهان همچنین ادامه داد: به یاری خدا جمهوری اسلامی ایران در زمینه سوخت هسته‌ای نیز هفتمین کشور تولید کننده این سوخت خواهد بود، چرا که تنها در حال حاضر شش کشور در جهان به این فناوری دست یافته‌اند.

طباطبائی‌نژاد همچنین به سالگرد شهادت شهید مرتضی آوینی و سردار شهید صیاد شیرازی نیز اشاره نمود و در خصوص بزرگواری این مردان نیز سخنانی را ایراد کرد.