برخورد جدی با دفاتر متخلف در امر ثبت ازدواج و طلاق در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا امین راستی در خطبه های نماز جمعه سنندج اظهار داشت: متاسفانه تخلفات متعددی از سوی تعدادی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق در استان کردستان صورت می گیرد که مسئولان باید با شدت هر چه تمامتر با افراد متخلف برخورد نمایند.

وی ادامه داد: عده ای از دفاتر ثبت طلاق و ازدواج در استان کردستان خود باعث افزایش طلاق در این استان شده و فقط به عنوان یک شغل و برای افزایش درآمدهای مادی به این موضوع نگاه می کنند که این شیوه کاملا بر خلاف دستورات دین مبین اسلام و باید با آنها برخورد جدی صورت گیرد.

امام جمعه موقت سنندج عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر عده ای از افراد فقط به خاطر نگاه مادی و اقتصادی به این قضیه، اقدام به ثبت طلاق در استان می کنند که این شیوه به هیچ عنوان پسندیده نیست و مسئولان نه تنها باید با این موارد برخورد نمایند، بلکه شرایط تاسیس دفاتر ثبت ازدواج و طلاق را سخت تر نموده و تنها افراد واجد شرایط بتوانند در این عرصه فعالیت نمایند.

ماموستا راستی گفت: دین مبین اسلام شرایط خاصی را برای طلاق در نظر گرفته و در حال حاضر قانون کشور هم با تبعیت از این شرایط سعی می کند که هر اختلاف کوچک و بی مورد در خانواده ها را به قضیه طلاق خاتمه ندهد بلکه بیشتر به دنبال استحکام بیشتر در خانواده ها است.

وی در ادامه ضمن گرامیداشت هفته سلامت افزود: تامین سلامت در جامعه یک رکن اساسی و حیاتی برای توسعه و پیشرفت به شمار می رود که خوشبختانه در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات بسیار خوبی برای افزایش شاخص های سلامت در استان کردستان صورت گرفته است و باید روند افزایش امکانات بهداشتی و درمانی در این استان به ویژه در مناطق روستایی را تسریع نمود.

امام جمعه موقت سنندج ضمن تقدیر از اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یادآور شد: تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) یکی از اقدامات مناسب و به موقع برای خانه دار نمودن اقشار ضعیف جامعه بود و خوشبختانه این نهاد در طول سالهای گذشته منشاء خدمات بسیار خوبی بوده است.

ماموستا راستی گفت: توجه به امر خانه سازی و خانه دار کردن مردم به ویژه در مناطق روستایی یک امر لازم و ضروری است و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان باید در این راستا اقدامات خود را افزایش دهد تا بتواند به تمامی اقشار آسیب پذیر جامعه خدمت رسانی نماید.

وی در ادامه خطبه های نماز جمعه سنندج ضمن اشاره به نامگذاری سال 89 به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف اظهار داشت: کلیه مسئولان ضمن افزایش تعامل با مردم زمینه های توسعه همه جانبه کشور و بهره گیری از تمامی امکانات برای دستیابی به این هدف والا را فراهم نمایند.