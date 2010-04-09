فروش نوروزی سینماهای مشهد از مرز 43 میلیون تومان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سلام برعشق اصغر نعیمی از ابتدای فروردین ماه سال جاری با 13 هزار و 570 تماشاگر و نمایش در دو سالن، 18 میلیون و 983 هزار تومان فروخته است.

پوپک و مش‌ ماشاءالله ساخته فرزاد موتمن نیز به سرعت فروش خود را افزایش داد و با اکران زودتر از تهران در مدت 8 روز نمایش با 11 میلیون و 535 هزار تومان فروش توانست 8 هزار و 995 نفر را به سینما بکشاند.

فیلم هیچ به کارگردانی عبدالرضا کاهانی نیز که از ابتدای فروردین ماه در دو سالن به روی پرده رفت با 2 هزار و 340 تماشاگر، 3 میلیون و 278 هزار تومان فروخته است.

به رنگ ارغوان فیلم توقیف شده ابراهیم حاتمی‌کیا که پس از 5 سال به نمایش درآمد در 15 روز ابتدای فروردین امسال با یک میلیون و 665 هزار تومان فروش هزار و 130 نفر مخاطب داشت.

فیلم شبانه اثر مشترک امید بنکدار و کیوان علی محمدی هم با هزار و 40 تماشاگر یک میلیون و 70 هزار تومان فروخت.

حلقه‌های ازدواج به کارگردانی شاهین باباپور نیز در آخرین روزهای اکران خود با 356 مخاطب 381 هزار تومان فروخته است.

فیلم هر شب تنهایی ساخته رسول صدرعاملی نیز با گذشت چند ماه از پایان اکران، به صورت محدود به روی پرده رفت و با 254 تماشاگر 290 هزار تومان فروش داشت.

فیلم رفع توقیف شده پنجمین سوار سرنوشت ایرج قادری نیز که پس از 28 سال به روی پرده رفت با 270 تماشاگر توانست 310 هزار تومان بفروشد.

فیلم طهران تهران ساخته مشترک داریوش مهرجویی و مهدی کرم‌پور نیز با وجود قرار داشتن در جدول اکران نوروزی تهران و استقبال خوب مشهدی‌ها از آن در جشنواره فیلم فجر، نوروز امسال در مشهد به نمایش درنیامد و اکران آن به زمان دیگری موکول شد .

این آمار بدون احتساب فروش سینما پیروزی مشهد است که فیلم‌های پوپک و مش ماشاءالله و دختر میلیونر هر کدام به مدت یک هفته در این سینما به روی پرده بودند.