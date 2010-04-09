بستر مناسب برای فعالیت نانوایان آزادپز در استان تهران فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مرتضی تمدن ظهر جمعه در سفر یک روزه خود به شهر اشتهارد کرج در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی اشتهارد در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده در مطبوعات در مورد مشکلات بخش آرد و نان اظهار داشت: من به همراه اعضای شورای سیاست گذاری آرد و نان در جلسه ای که در نیمه اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود، مسائل و مشکلات این بخش را بررسی و رفع می کنیم.

وی افزود: پیش از این اختیارات تصمیم گیری بخش آرد و نان بر عهده وزارت بازرگانی بود، اما هم اکنون این اختیارات به استانداری واگذار شده که امید می رود با این اقدام مشکلات برطرف شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از هفت هزار نانوایی یارانه پز در استان تهران فعالیت می کنند که در کنار این فعالیت، نانوایان آزادپز باید ساماندهی و حمایت شوند.

تمدن بیان داشت: ممکن است خیلی از مردم دوست داشته باشند که از نانواییهای آزادپز نان مورد نیاز خود را تامین کنند که در این راستا استانداری طبق شرایط، از نانوایان آزادپز واجد شرایط حمایت می کند.

به سئوالات تمامی منتقدان پاسخ می دهیم

استاندار تهران عنوان کرد: در جلسه ای که در اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود، تمامی اصحاب رسانه و مطبوعات حضور دارند و در حضور آنها به منظور شفاف سازی به سئوالات تمامی منتقدان بخش آرد و نان در سطح استان تهران پاسخ می دهیم.

استاندار تهران امروز به منظور دیدار با خانواده معظم شهدا، بازدید از پروژه مسکن مهر و بررسی روند پیشرفت این پروژه، بازدید از بیمارستان و شهرک صنعتی اشتهارد در این شهر حضور یافت.

بعداز ظهر امروز جلسه شورای اداری اشتهارد با حضور استاندار تهران و مسئولان شهرستان کرج و اشتهارد برگزار می شود.