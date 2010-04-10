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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۲۰

نخستین نمایشگاه زیست فناوری ایران برگزار می شود

نخستین نمایشگاه زیست فناوری ایران برگزار می شود

نخستین نمایشگاه زیست فناوری ایران از 24 تا 26 فروردین ماه توسط ستاد توسعه زیست فناوری در مصلی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با هدف شناساندن و برند سازی محصولات زیست فناوری ایران در داخل و خارج کشور، معرفی توان فنی و تولیدی و آخرین دستاوردهای زیست فناوری، کمک به ایجاد ارتباط، تبادل نظر و همکاری میان بخشهای علمی و صنعتی، جلب مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مبتنی بر زیست فناوری و ترویج زیست فناوری در جامعه از سوی ستاد زیست فناوری زیست فناوری برگزار می شود.

این جشنواره از 24 تا 26 فروردین ماه برگزار می شود و در طول برگزاری آن آخرین دستاوردها، توانمندی ها، فعالیت های علمی، صنعتی و تجاری در حوزه زیست فناوری عرضه خواهد شد.

شرکت کنندگان در این جشنواره از حمایت هایی چون تبلیغ و برندسازی محصولات زیست فناوری، بهره مندی از حمایت های ستاد زیست فناوری، چاپ رایگان اطلاعات کلی شرکت کنندگان در کتاب ویژه نمایشگاه به دو زبان فارسی و انگلیسی و دسترسی عمومی به اطلاعات شرکت کنندگان از طریق پایگاه اینترنتی نمایشگاه برخوردار خواهند شد.

بر اساس اعلام ستاد زیست فناوری این نمایشگاه به صورت دو سال یک بار برگزار می شود.   

کد مطلب 1060421

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