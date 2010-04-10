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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۵۶

اختصاصی مهر/

وزیر خارجه عراق به تهران می آید / وزیر خارجه اندونزی در راه تهران

وزیر خارجه عراق به تهران می آید / وزیر خارجه اندونزی در راه تهران

وزیر امور خارجه عراق قرار است برای شرکت در کنفرانس خلع سلاح به تهران سفر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق به منظور شرکت در کنفرانس بین المللی خلع سلاح که در روز های 28 و 29 فروردین ماه در تهران برگزار می شود، قرار است عازم تهران شود.

پیشتر اعلام شده بود وزیر خارجه اندونزی نیز در نشست خلع سلاح تهران حضور خواهد یافت.علاوه بر این تعدادی دیگر از وزرای خارجه کشورهای اسلامی و منطقه قرار است در کنفرانس تهران شرکت کنند.

از عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب نیز برای شرکت در این کنفرانس دعوت به عمل آمده است.

تا کنون حضور حدود 70 کشور در کنفرانس خلع سلاح که در روزهای 28 و 29 فروردین در تهران برگزار خواهد شد قطعی شده است.

کد مطلب 1060430

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