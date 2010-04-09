برتری تیم آلمان در لیگ روباتهای انسان نما

به گزارش خبرنگار مهر، در دور نهایی لیگ روباتهای انسان نمای پنجمین مسابقه ربوکاپ ایران 2010، تیم Fumanoids برلین آلمان به مقام اول دست یافت. تیم Grobot دانشگاه صنعتی کرمانشاه مقام دوم و تیم Persia از دانشگاه آزاد خوراسگان مقام سوم را از آن خود کردند.

در بخش "قدرت مانور" لیگ روبات انسان نما، تیم Grobot دانشگاه صنعتی کرمانشاه به مقام اول دست یافت.

لیگ فوتبالست سایز کوچک

در لیگ فوتبالیست سایز کوچک تیم MRL دانشگاه آزاد قزوین به مقام اول دست یافت. مقام دوم این لیگ را تیم OMID دانشگاه شاهد کسب کرد و مقام سوم از آن تیم Immortals دانشگاه علم و صنعت شد. در رقابت فنی Small Size تیم MRL قهرمان شد.

لیگ روبات سایز متوسط

در لیگ Middel size پنجمین دوره مسابقات ربوکاپ ایران 2010 تیم Strive شانگهای چین به قهرمانی رسید. در این لیگ تیم دوم و سوم انتخاب نمی شود.