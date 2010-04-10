97 درصد ملزومات سلامت در لرستان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی مریدی بعداز ظهر جمعه در جمع مردم استان اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان تلاش خود را به کار گرفته است تا در سالجاری سطح دسترسی مردم به ملزومات حوزه سلامت را به 100 درصد برساند.

وی با اشاره به نگاه دین مبین اسلام به مقوله سلامت، عنوان کرد: همچنین با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی برای این موضوع قائل است دولت را موظف کرده است که ارتقا سطح سلامت را به عنوان یکی از مباحث اساسی در جامعه در دستور کار خود قرار دهد.

مدیر اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاهی علوم پزشکی استان لرستان سلامت را رفاه کامل اجتماعی، روانی و جسمانی تعریف کرد و بیان داشت: سلامت تنها در تندرستی خلاصه نمی شود بلکه دارای ابعاد دیگری از جمله بعد اجتماعی و روانی نیز است.

مریدی بیان کرد: بعد اجتماعی سلامت شامل همه مولفه های سیاسی، شهرنشینی، راهنمایی و رانندگی، آموزش و پرورش و تمام روابطی می شود که انسانها با محیط اطراف خود دارند.