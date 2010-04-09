به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیرعامل شرکت پیشگامان نسوج و بافت خاورمیانه اعلام کرد این شرکت با فناوری کاملا بومی اقدام به تولید انواع بیو ایمپلنت های پوششی کرده که در جراحی و پیوند پوست در سوختگی ها زخم ها، جراحی های چشم و گوش و حلق وبینی کاربرد دارند.

به گفته غلامرضا عباسی، شرکت پیشگامان بافت و نسوج خاورمیانه قابلیت تامین نیازهای داخلی و صادرات انواع بیو ایمپلنت پوششی را داراست و ظرفیت تولید روزانه آن 120 قطعه بیوایمپلنت است.



وی افزود: با تولید بیو ایمپلنت پوششی، ایران دومین کشور دارای فناوری تولید این محصول خواهد بود که این مهم با حمایت مرکز طرحهای صنایع نوین و سازمان گسترش و تلاش نخبگان عرصه پزشکی به ثمر رسیده و در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

حوزه کاربرد محصولات بیو ایمپلنت پوششی بسیار وسیع است و مواد اولیه اصلی تولید فراورده های بیو ایمپلنت از سه منبع بافت های حیوانی (گاو)، میگو و بافتهای انسانی است.