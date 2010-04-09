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۲۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

سازمان گسترش خبر داد:

بهره‌برداری از طرح تولید بیوایمپلنت پوششی در آینده نزدیک

با حمایت سازمان گسترش از طرحهای صنایع نوین در عرصه بیوتکنولوژی، طرح تولید بیوایمپلنت پوششی در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیرعامل شرکت پیشگامان نسوج و بافت خاورمیانه اعلام کرد این شرکت با فناوری کاملا بومی اقدام به تولید انواع بیو ایمپلنت های پوششی کرده که در جراحی و پیوند پوست در سوختگی ها زخم ها، جراحی های چشم و گوش و حلق وبینی کاربرد دارند.

به گفته غلامرضا عباسی، شرکت پیشگامان بافت و نسوج خاورمیانه قابلیت تامین نیازهای داخلی و صادرات انواع بیو ایمپلنت پوششی را داراست و ظرفیت تولید روزانه آن 120 قطعه بیوایمپلنت است.

وی افزود: با تولید بیو ایمپلنت پوششی، ایران دومین کشور دارای فناوری تولید این محصول خواهد بود که این مهم با حمایت مرکز طرحهای صنایع نوین و سازمان گسترش و تلاش نخبگان عرصه پزشکی به ثمر رسیده و در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.
 
حوزه کاربرد محصولات بیو ایمپلنت پوششی بسیار وسیع است و مواد اولیه اصلی تولید فراورده های بیو ایمپلنت از سه منبع بافت های حیوانی (گاو)، میگو و بافتهای انسانی است.
کد مطلب 1060442

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