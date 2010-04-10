به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی روز گذشته در دیدار مدیران انجمن⁯های علمی حوزه علمیه قم اظهار داشت: با تشکیل این مرکز از ظرفیت⁯های اسلامی - دینی شهر قم به صورت سیستماتیک در کشور استفاده می⁯شود.



وی خاطرنشان کرد: ایجاد مرکز پژوهش⁯های اسلامی مجلس با درنظرگرفتن حضور مراجع عظام، علما، صاحب نظران و پژوهشگران اسلامی در شهر قم صورت می⁯گیرد تا به نحو موثرتر و سازنده⁯ای از این پتانسیل⁯های موجود استفاده شود.



لاریجانی همچنین تاکید کرد: جهت⁯گیری مجامع و انجمن⁯های علمی حوزه علمیه قم می⁯تواند در راستای ارائه نظرات و پیشنهادهایی در خصوص طرح⁯ها و لوایح و برنامه پنجم توسعه قرار گیرد.



نماینده مردم قم در مجلس گفت: این مجامع و انجمن⁯ها با رصدکردن مسائل حوزه⁯های مختلف مانند اقتصاد، تعلیم و تربیت و سیاست می⁯توانند حضور موثری را در جامعه ایفا کنند.



ساز و کار استفاده از بودجه پژوهشی باید بازنگری شود



رئیس مجلس تاکید کرد: باید سازو کار استفاده از بودجه پژوهشی در کشور مورد بازنگری قرار گیرد و اعتبارات به درستی به پژوهشگران اختصاص یابد.



وی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم سهم پژوهش سه درصد از تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: باید ساز و کاری در نظر گرفت تا به نحو موثرتری از پژوهش و پژوهشگران استفاده کرد.



لاریجانی اظهار داشت: نمایندگان مردم در مجلس در قانون بودجه سال 1389، اعتبارات مناسبی برای حوزه علمیه قم و برخی مراکز پژوهشی در نظر گرفته⁯اند.