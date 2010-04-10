به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی روز گذشته در دیدار مدیران انجمنهای علمی حوزه علمیه قم اظهار داشت: با تشکیل این مرکز از ظرفیتهای اسلامی - دینی شهر قم به صورت سیستماتیک در کشور استفاده میشود.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد مرکز پژوهشهای اسلامی مجلس با درنظرگرفتن حضور مراجع عظام، علما، صاحب نظران و پژوهشگران اسلامی در شهر قم صورت میگیرد تا به نحو موثرتر و سازندهای از این پتانسیلهای موجود استفاده شود.
لاریجانی همچنین تاکید کرد: جهتگیری مجامع و انجمنهای علمی حوزه علمیه قم میتواند در راستای ارائه نظرات و پیشنهادهایی در خصوص طرحها و لوایح و برنامه پنجم توسعه قرار گیرد.
نماینده مردم قم در مجلس گفت: این مجامع و انجمنها با رصدکردن مسائل حوزههای مختلف مانند اقتصاد، تعلیم و تربیت و سیاست میتوانند حضور موثری را در جامعه ایفا کنند.
ساز و کار استفاده از بودجه پژوهشی باید بازنگری شود
رئیس مجلس تاکید کرد: باید سازو کار استفاده از بودجه پژوهشی در کشور مورد بازنگری قرار گیرد و اعتبارات به درستی به پژوهشگران اختصاص یابد.
وی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم سهم پژوهش سه درصد از تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: باید ساز و کاری در نظر گرفت تا به نحو موثرتری از پژوهش و پژوهشگران استفاده کرد.
لاریجانی اظهار داشت: نمایندگان مردم در مجلس در قانون بودجه سال 1389، اعتبارات مناسبی برای حوزه علمیه قم و برخی مراکز پژوهشی در نظر گرفتهاند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس گفت: بر اساس جمعبندی نمایندگان مجلس و ضرورتهای موجود در کشور، مرکز پژوهشهای اسلامی مجلس در شهر قم راه اندازی میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی روز گذشته در دیدار مدیران انجمنهای علمی حوزه علمیه قم اظهار داشت: با تشکیل این مرکز از ظرفیتهای اسلامی - دینی شهر قم به صورت سیستماتیک در کشور استفاده میشود.
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