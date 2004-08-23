فشار رواني بر كشتي گيران زياد شده است

حسن بابك درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار "مهر" گفت: خوشبختانه اعضاي تيم ملي كشتي فرنگي همگي آماده اند و از لحاظ كنترل وزن نيزمشكلي ندارند ، مصدوميتي نيزدربين كشتي گيران نيست و اميدوارم با قرعه هاي خوبي كه درمراسم وزن كشي به دست مي آيد به نتايج خوبي درالمپيك آتن برسيم.

بابك ازحسن رنگرزبه عنوان پرانگيزه ترين و اميدوارترين كشتي گيرفرنگي كار ايران نام برد و گفت: متاسفانه كاروان ورزش ايران تاكنون نتوانسته مدالي ازالمپيك بگيرد و اين مساله فشار رواني بسيارزيادي را به كشتي گيران ما وارد مي كند، اميدوارم با روحيه بسيارخوبي كه از رنگرزسراغ دارم بتواند به خوبي ازسد حريفان خود بگذرد و افتخار ايستادن برسكوي قهرماني المپيك را به دست آورد.

سرمربي تيم كشتي فرنگي درادامه وضعيت پرويز زيدوند ملي پوش وزن 66 كيلوگرم كشتي فرنگي ايران را نيز اميدواركننده خواند و گفت: زيدوند قابليت هاي فني بالايي دارد و اگر بتواند به خوبي از توانايي هاي خود استفاده كند درالمپيك موفق خواهد بود.