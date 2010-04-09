برتری گسترش فولاد تبریز مقابل مس رفسنجان/ داور زود سوت زد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که راس ساعت 16 روز جمعه در ورزشگاه نوش آباد رفسنجان برگزار شد تیم گسترش فولاد تبریز در وقت های اضافه با حساب 4 بر 2 از سد میزبان خود مس رفسنجان گذشت.

برای مس در این دیدار عدنان الفی در دقیقه 8 و حسین فیوجی در دقیقه 75 گل زدند و گل های گسترش فولاد تبریز را کاسیم کایزر (46)، دامبله (70)، رسول خطیبی (109) و آرمیان (120) وارد دروازه تیم میزبان کردند تا تیم تحت رهبری فرهاد کاظمی حریف ذوب آهن در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها شود.

نکته جالب توجه در برگزاری این دیدار به حرکت نوید مظفری داور این مسابقه بازمی گشت که دو دقیقه زودتر از پایان مسابقه در سوت خود دمید اما اعتراض کادر مربیگری و بازیکنان مس رفسنجان باعث شد تا او از تصمیم خود بازگردد و رای به ادامه بازی دهد.

ذوب آهن روز پنج شنبه در همین مرحله در ضربات پنالتی مقابل استیل آذین به برتری رسید.