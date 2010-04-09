تاخیر در تشکیل دولت عراق را به سوی ناامنی سوق می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، موفق الربیعی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه با اشاره به انفجارهای خونین بغداد طی هفته گذشته اعلام کرد که اختلافات سیاسی گروه های عراقی بر اوضاع امنیتی کشور تاثیر خواهد گذاشت.

وی در ادامه گفت که شبکه تروریستی القاعده در عراق در حال حاضر به طور کل عراقی است. ربیعی همچنین تاکید کرد که برخی سربازان عراقی برای به وقوع پیوستن انفجارها رشوه دریافت می کنند.

مشاور امنیت ملی سابق عراق تصریح کرد: تاخیر در تشکیل دولت جدید کشور را به سوی ناامنی سوق خواهد داد.

بغداد هفته گذشته شاهد چندین انفجار خونین بود که در نتیجه آن محله های مسکونی و مناطق دیپلماتیک بغداد هدف قرار گرفت و صدها نفر کشته و زخمی شدند.

