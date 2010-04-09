ماشین های سانتریفیوژهای نسل دوم و سوم رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محموداحمدی نژاد رئیس جمهور کشور در چهارمین سالروز ملی فناوری هسته ای از این ماشینهای سانتریفیوژ همچنین اولین نمونه سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران رونمایی کرد.

بنا بر این گزارش ماشین های نسل دوم دارای توان جداسازی حدود 5 می باشند که توان جداسازی آنها در مقایسه با نسل اول تقریبا 2.5 برابر است و توان تولید حدود 5 کیلوگرم اروانیوم در سال را دارد.

سانتریفیوژهای فوق بحرانی نسل سوم نیز آزمایش های مکانیکی خود را با موفقیت به پایان رسانیده است و انتظار می رود که بر اساس محاسبات ماشین مورد نظر در آزمایش های گازدهی پیشرو از توان جداسازی حدود 10 که تقریبا 6 برابر توان جداسازی ماشین های نسل اول است برخوردار شود. نکته حائز اهمیت در این نسل از ماشین های سانتریفیوژ دستیابی به قطر 200 میلی متر است، نتیجه این دستاورد علاوه بر توان جداسازی، افزایش مقدار تولید در واحد زمان را در این ماشین ها است.