کره شمالی بازدارندگی هسته ای خود را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری دولتی کره شمالی (KCNA) در گزارشی نوشت: جمهوری دموکراتیک خلق کره امروز جمعه با انتقاد از راهبرد هسته ای جدید آمریکا قول داد که زرادخانه هسته ای خود را افزایش دهد.

وزارت امور خارجه کره شمالی طی بیانیه ای اعلام کرد: سیاست جدید آمریکا در قبال کره شمالی متفاوت از سیاست خصمانه ایالات متحده در دوران بوش در قبال پیونگ یانگ نیست و کره شمالی هدف حمله هسته ای ایالات متحده است.

وزارت امور خارجه کره شمالی اعلام کرد که این کشور سلاح های هسته ای را با هدف مقابله با حمله آمریکا توسعه می دهد و درصدد دفاع از حاکمیت و حقوق خود است.

همچنین در پی رزمایش نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی، کره شمالی اخیرا هشدار داده است: مادامی که تهدیدهای آمریکا ادامه یابد، بازدارنده های هسته ای خود را افزایش می دهیم.