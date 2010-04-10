یک واحد تولید مواد لبنی در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، بعداز ظهر جمعه با حضور خدامراد احمدی معاون وزیر صنایع و معادن واحد تولید چاست پسند در شهرک صنعتی کاسپین قزوین افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

این واحد تولیدی با 100 میلیارد ریال هزینه راه اندازی شده است و انواع فرآورده های لبنی شامل ماست میوه ای، شیر پاستوریزه، خامه و سس تولید می کند.

با افتتاح این واحد تولیدی زمینه اشتغال 55 نفر در منطقه فراهم شد.

خدامراد احمدی در مراسم افتتاح این واحد تولیدی گفت: در دولت نهم و دهم توجه به مناطق کمتر توسعه یافته به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته و رونق بخش صنعت با جذب سرمایه گذاری در اولویت قرار گرفته است.

وی حمایت از سرمایه گذاران در نواحی کمتر توسعه یافته را سیاست دولت دانست و افزود: به منظور حل مشکلات ضمانت سرمایه گذاران بخش صنعت و تولید از این پس شهرکهای صنعتی می توانند ضمانت واحدهایی را که برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه می شوند بر عهده گیرند تا روند اجرای کارها شتاب بیشتری گیرد.

عبدالقهار ناصجی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین هم در این مراسم گفت: برای راه اندازی ناحیه صنعتی اسفرورین تاکنون 270 میلیارد ریال برای تملک اراضی هزینه شده است که برای تسریع در تکمیل آن تامین اعتبارات مورد نیاز ضروری است.