اختصاص 800 میلیارد تومان برای توسعه نواحی و شهرکهای صنعتی کشور

خدامراد احمدی در سفر یک روزه به قزوین برای افتتاح طرحهای زیربنایی در شهرکهای صنعتی این استان در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در دولت نهم رشد متوازن صنعت در مناطق مختلف کشور در اولویت قرار گرفته و به آن توجه جدی می شود و این روند در دولت دهم نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: خوشبختانه توسعه نواحی و شهرکهای صنعتی از ابتدای دولت نهم شتاب قابل توجی پیدا کرد بطوری که تعداد شهرکها و نواحی صنعتی کشور از 490 مورد در ابتدای دولت نهم به 825 واحد رسید که رشد مناسبی است.

احمدی خاطرنشان کرد: از نظر فیزیکی در بخش صنعت توسعه متوازن صورت گرفته و در دولت دهم مصمم هستیم به رشد کیفی نواحی صنعتی توجه بیشتری شود.

معاون وزیر صنایع و معادن اظهار داشت: تلاش می کنیم با ایجاد زیرساخت ها در شهرکهای صنعتی زمینه جذب سرمایه گذاران بیشتری را در نواحی و شهرکهای صنعتی کشور بوی‍ژه در مناطق کمتر توسعه یافته فراهم کنیم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور با اشاره به سازو کارهای توسعه نواحی صنعتی و حمایت از سرمایه گذاران یادآور شد: با کمک مجلس و دولت امسال 800 میلیارد تومان برای توسعه شهرکها و نواحی صنعتی هزینه خواهد شد که این امر به تحقق برنامه های دولت کمک خواهد کرد.

وی با بیان مهمترین برنامه های سازمان صنایع کوچک در سال جاری تصریح کرد: برای توسعه نواحی صنعتی و سرعت بخشیدن به این کار مهم سه راهکار مهم امسال اجرایی خواهد شد که با اجرای آنها می توان به ایجاد اشتغال کمک کرد.

احمدی افزایش سرعت توسعه نواحی و شهرکهای صنعتی و تخصصی کردن نواحی را از مهمترین برنامه ها ذکر کرد و گفت: مهمترین وظیفه و ماموریت ما توجه به صنایع کوچک و ساماندهی نواحی و شهرکها خواهد بود زیرا با سرمایه های کمتری می توان به ایجاد اشتغال پایدار کمک موثری کرد.