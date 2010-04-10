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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۲۳

احمدی خبر داد:

اختصاص 800 میلیارد تومان برای توسعه نواحی و شهرکهای صنعتی کشور

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون وزیر صنایع و معادن و مدیر عامل صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: به منظور توسعه نواحی صنعتی در سال جاری 350 میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی و 450 میلیارد تومان هم از محل اعتبارات بانکی اختصاص خواهد یافت.

خدامراد احمدی در سفر یک روزه به قزوین برای افتتاح طرحهای زیربنایی در شهرکهای صنعتی این استان در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در دولت نهم رشد متوازن صنعت در مناطق مختلف کشور در اولویت قرار گرفته و به آن توجه جدی می شود و این روند در دولت دهم نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: خوشبختانه توسعه نواحی و شهرکهای صنعتی از ابتدای دولت نهم شتاب قابل توجی پیدا کرد بطوری که تعداد شهرکها و نواحی صنعتی کشور از 490 مورد در ابتدای دولت نهم به 825 واحد رسید که رشد مناسبی است.
 
احمدی خاطرنشان کرد: از نظر فیزیکی در بخش صنعت توسعه متوازن صورت گرفته و در دولت دهم مصمم هستیم به رشد کیفی نواحی صنعتی توجه بیشتری شود.
 
معاون وزیر صنایع و معادن اظهار داشت: تلاش می کنیم با ایجاد زیرساخت ها در شهرکهای صنعتی زمینه جذب سرمایه گذاران بیشتری را در نواحی و شهرکهای صنعتی کشور بوی‍ژه در مناطق کمتر توسعه یافته فراهم کنیم.
 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور با اشاره به سازو کارهای توسعه نواحی صنعتی و حمایت از سرمایه گذاران یادآور شد: با کمک مجلس و دولت امسال 800 میلیارد تومان برای توسعه شهرکها و نواحی صنعتی هزینه خواهد شد که این امر به تحقق برنامه های دولت کمک خواهد کرد. 
 
وی با بیان مهمترین برنامه های سازمان صنایع کوچک در سال جاری تصریح کرد: برای توسعه نواحی صنعتی و سرعت بخشیدن به این کار مهم سه راهکار مهم امسال اجرایی خواهد شد که با اجرای آنها می توان به ایجاد اشتغال کمک کرد.
 
احمدی افزایش سرعت توسعه نواحی و شهرکهای صنعتی و تخصصی کردن نواحی را از مهمترین برنامه ها ذکر کرد و گفت: مهمترین وظیفه و ماموریت ما توجه به صنایع کوچک و ساماندهی نواحی و شهرکها خواهد بود زیرا با سرمایه های کمتری می توان به ایجاد اشتغال پایدار کمک موثری کرد.
کد مطلب 1060491

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