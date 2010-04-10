عبور و مرور مختل شد/ تکرار معضل آبگرفتگی در خیابانها

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، شب گذشته باران بهاری بار دیگر کرجیها را غافلگیر کرد و در معابر پرتردد همچون چهارراه طالقانی، میدان آزادگان، میدان کرج و ... بارش به حدی شدید بود که خودروها به مثابه قایق در خیابان تردد می کردند.

از چهره هر رهگذری می شد خواند که از بارش باران خشنود است و شکرگذار خدا، اما نبود زیرساختها و امکانات شهری قلب یکایک آنها را می آزرد و آنها را با مشکلات فراوان از جمله فرو رفتن در گل و لای جاری در خیابانها مواجه می کرد.

عکس تزئینی است

هنوز شهروندان کرجی به یاد دارند سقوط غم انگیز کودک 12 ساله کرجی به کانال آب و ناله های مادر وی را... که در این مورد نیز مسئولان کرجی جواب قاطع و قانعی را به خانواده وی و اصحاب رسانه ارائه ندادند. شهروندان کرجی هنوز یادشان هست و البته هر بار با بارش باران این خاطره برای آنها تکرار می شود که رودخانه های یک روزه در شهرشان به راه می افتد.

برغم تاکید رسانه ها طی سالهای اخیر در این مورد و اینکه ایجاد زیرساختها در کلانشهر دو میلیونی کرج که هم اکنون مراحل استان شدن را طی می کند، ضروری و اجتناب ناپذیر است اما متاسفانه کسی در این شهر پاسخگو نیست و گویا هر بار رسیدگی به مشکلات معابر شهری و مهار آبهای ناشی از بارندگی را به دفعه بعد موکول می کنند.

رسانه های کرج از جمله خبرگزاری مهر بارها به این مسئله پرداختند و نظر مسئولان را جویا شدند اما هیچ یک از دفعات کار به جایی نرسید و گرهی از کار گشوده نشد.

عکس تزئینی است

طی چند ماه اخیر بارش باران و برف در کلانشهر کرج چندین بار مسئولان و مردم را غافلگیر کرد اما درست تر این است که بگوییم اگر باران ببارد و معابر تبدیل به رودخانه های کوچک نشود مردم غافلگیر می شوند.

شب گذشته نیز مثل هربار خودروها به دلیل عدم تردد و توقف حرکت در خیابانها و معابر اصلی کلانشهر کرج، ساعتها در ترافیکی سنگین به سر بردند. جاری شدن سیل در معابر کرج علاوه بر کندی و توقف حرکت خودروها، پخش شدن زباله ها را در پی داشت که این امر باعث نامطلوب جلوه دادن چهره شهر شده بود.

یکی از مغازه داران چهارراه طالقانی کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بسیاری از بارندگی ها، انبارهای مغازه داران مسیرهایی چون بلوار طالقانی، آزادگان، درختی و ... که در زیرزمین واقع شده مملو از آب می شود و با نفوذ آن به داخل زمین، تمامی اجناس، خیس و غیرقابل فروش می شود و نمی دانم تا چه زمانی مسئولان می خواهند بی خیال از کنار این مسئله عبور کنند.

محمد جعفری ادامه داد: فروشندگان مجبورند پس از هر بار بارش باران اجناسی را که به دلیل بارش باران آسیب دیده اند را به حراج بگذارند.

یکی از شهروندان کرجی که در گوشه خیابان بر روی سکوی مغازه ای ایستاده است تا از گزند آبهای جاری در خیابان در امان بماند، در گفتگویی با خبرنگار مهر، نبود تاکسی و وسیله حمل و نقل عمومی و کندی حرکت اتوبوسها به دلیل شلوغی و ازدحام جمعیت را از دیگر مشکلاتی دانست که خاطر شهروندان را در زمان بارش رحمت الهی می آزارد.

ناودانهای غیراستاندارد در زمان بارش باران عابران را با مشکل مواجه می کند

یکی از رانندگان که به دلیل کندی و قفل شدن عبور و مرور در کنار خیابان خودروی خود را پارک کرده بود، به خبرنگار مهر گفت: استاندارد نبودن خیابانها، شیب زیاد معابر، نبود کانالهای مناسب برای هدایت آب باران به داخل آنها و پر بودن کانالهای موجود با آشغالهای مغازه داران از جمله دلایل اصلی این مشکلات هنگام بارش باران است.

امیر سلیمانی ادامه داد: همچنین نبودن چراغهای روشنایی کافی در برخی از معابر اصلی و فرعی شهر نیز به این مشکلات دامن می زند و دید رانندگان را کاهش می دهد.

این راننده یادآور شد: کندی عبور و مرور خودروها و عدم ساماندهی تاکسی ها و وسایل حمل و نقل عمومی نیز می تواند به این مشکلات دامن زند چرا که در این مواقع شهروندان به دنبال تاکسی و اتوبوس هستند، اما وقتی خیابانها و معابر تبدیل به رودخانه شده است، رانندگان تاکسی چطور می توانند مسافرکشی کنند.

وی خاطرنشان کرد: چاله های داخل پیاده رو، موزاییک های فرسوده و ناودانهای غیراستاندارد مغازه ها و منازل نیز به این مشکلات دامن زده است.

بارش باران و تبدیل شدن معابر شهری در کرج برای شهروندان و رانندگان امری تعجب آور و دور از ذهن نیست اما معلوم نیست مشکلات شهرستان کرج در زمان بارندگی تا کی قرار است ادامه داشته باشد و لذت بارش باران در یک روز بهاری را به کام شهروندان تلخ کند.

در هر حال مسئولان امر به خصوص دستگاه های خدمت رسان از جمله شهرداری و خدمات شهری باید تدبیری اساسی برای این مشکل بیندیشند.