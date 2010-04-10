1100 ساعت برنامه در شبکه سبز گلستان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا ایمانی شامگاه جمعه در برنامه ورزش 5 در گرگان افزود: این درحالیست که تعهد این سازمان حدود 900 ساعت بود که عملکرد تولید بیش از میزان تعهد بوده است.

وی اظهار داشت: از این مقدار برنامه های تولیدی، حدود 10 درصد مربوط به برنامه های ورزشی است که در قالب برنامه های ورزش 5، نقطه اوج، ذربین، گزارش ورزشی، پخش زنده گزارشهای ورزشی، گلستان درهفته، شونشینی و ... تولید شده است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه های استان براساس سه مقوله نیاز، میل و مصلحت تولید می شود و همه برنامه های سیما پس از تولید و پخش بازخوردگیری و نظرسنجی می شود.

به گفته ایمانی، همچنین در واحد و نظارت ارزیابی سازمان نیز به ارزیابی برنامه های تولیدی مرکز پرداخته می شود و علاوه بر آن مردم می توانند از طریق تلفن گویای 162 نظرات خود را اعلام کنند.

معاون سیمای صدا و سیمای گلستان بیان داشت: در سال گذشته به ترتیب در ماههای سال 90، 225، 135، 235، 180، 25، 225، 225، 180، 135، 225 و 90 دقیقه برنامه ورزشی در سال گذشته در استان تولیدی و پخش شد.

وی یادآور شد: در مجموع در سال گذشته برنامه ورزش 5، ذره بین، گزارش ورزشی، پخش زنده گزارشهای ورزشی نقطه اوج، شونشینی، گلستان در هفته به ترتیب 198، 552، 338، چهار زهار و 320، 1680، 1740 و 134 دقیقه تولید شده است.

ایمانی عنوان کرد: در سال جاری هدفگذاری تولید برنامه براساس هدف گذاری خطی است تا ایجاد نشاط و شادابی در بین جوانان و خانواده ها در دستور کار قرار گیرد و به همه گروههای برنامه ساز نیز این هدفگذاری ابلاغ شده است.