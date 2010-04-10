مقاوم سازی 75 درصد واحدهای مسکونی روستایی استان قزوین

احمد حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین حساب 100 امام خمینی (ره) را احیا کننده مسکن مستضعفان دانست و اظهار داشت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال 58 با فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی با هدف خدمت‌ رسانی به اقشار کم ‌درآمد تاسیس شد و وظیفه‌های زیادی را بر عهده گرفته است.

وی یکی از وظیفه‌های این نهاد را بازسازی مناطق سانحه دیده از سیل و زلزله دانست و گفت: این فعالیت یکی از وظیفه‌های مهم و ضروری این نهاد بوده که تاکنون به خوبی انجام شده است.



مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین تملک و واگذاری زمین به روستاییان، تولید مصالح ساختمانی، صدور سند واحد‌های روستایی، احداث حمام واحد‌های روستایی، بازسازی و استحکام خانه‌های روستایی و اجرای طرح هادی روستایی و پرداخت ودیعه مسکن به اقشار آسیب پذیر را از وظایف دیگر این نهاد عنوان کرد.

حاجی زاده گفت: 75 درصد واحدهای مسکونی روستایی استان قزوین مقاوم سازی شده و 25درصد باقی مانده تا سال 94مقاوم سازی خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه از سال 81 تاکنون 18هزار و 700 واحد مسکونی در قالب اعتبارات نوسازی در مناطق زلزله زده آوج، آبگرم و الموت، نوسازی و بازسازی شده است تصریح کرد: 20هزار و 500 واحد مسکونی نیز از محل طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی از سال 84 تاکنون اجرا شده است.

این مسئول خاطر نشان کرد: طبق مصوبه مجلس از سال 84 تا 94 تعداد دو میلیون واحد مسکونی روستایی در کشور باید بازسازی شود که برای هر سال 200هزار واحد مسکونی پیش بینی شده است.



حاجی زاده افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین نیز در این راستا 20هزار و500 واحد مسکونی را بازسازی کرده است.



مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین با بیان اینکه دولت تسهیلات خوبی برای مقام سازی و بهسازی واحدهای مسکونی در نظر گرفته تصریح کرد: سقف تسهیلات پرداختی به متقاضیان طرح ویژه مسکن روستایی 75 میلیون ریال با کارمزد پنج درصد و با مدت بازپرداخت 12ساله است.



حاجی زاده یادآور شد: در این مدت همچین 45هزار جلد سند مالکیت برای روستائیان صادر شده است.

وی مسکن مهر را یکی از دستاورد‌های مهم دولت نهم و دهم دانست و گفت: به منظور مشارکت در اجرای طرح مسکن مهر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان کارگزار سازمان مسکن و شهرسازی در اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت به متقاضیان تسهیلات ساخت پرداخت می کند.

حاجی زاده افزود: در این طرح متقاضیان بدون تشکیل تعاونی یا طی مراحل دریافت زمین اجاره ای می توانند فقط با دریافت پروانه ساخت از شهرداریها و با معرفی ناظر فنی نسبت به دریافت وام مسکن مهراقدام کنند.

به گفته مدیرکل بنیاد مسکن 19 شهر استان قزوین مشمول این طرح هستند و با اجرای آن انتظار می رود عملیات اجرایی مسکن مهر شتاب بیشتری بگیرد.

حاجی زاده خاطر نشان کرد: اگر ساخت و سازهای اصولی و مقاوم در روستاها گسترش یابد شاهد کاهش مهاجرتها به شهرها خواهیم بود.



وی اضافه کرد: هم اکنون 220 نفر از مهندسین بنیاد مسکن به عنوان ناظرین فنی با همکاری سازمان نظام مهندسی بر ساخت و سازها نظارت دارند.

استان قزوین با یک میلیون و 143هزار نفر جمعیت دارای 835 روستاست که از این تعداد 237روستا بالای یکصد خانوار، 399روستا بالای 50 خانوار و 199 روستا کمتر از50 خانوار جمعیت دارد.