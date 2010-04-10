بهسازی واحدهای دامداری در استان قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی استان قزوین گفت: تاکنون کار بهسازی تعداد 47 واحد دامداری سنتی با مساحتی معادل یک هزار و 344 متر مربع با مشارکت دامداران به پایان رسیده است.