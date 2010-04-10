بهسازی واحدهای دامداری در استان قزوین

ناطق معین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: برای اجرای این طرح چهار میلیارد 840 میلیون ریال از محل اعتبارات خشکسالی سازمان جهاد کشاورزی استان هزینه شده است.
وی افزود: این طرح برای اصلاح ساختار و بهسازی اماکن دامی در سطح روستاهای استان قزوین اجرا شده است.
معین الدین افزایش کمی تولیدات، بهبود راندمان زایش، کاهش میزان تلفات و افزایش در آمد دامداران را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.
وی پیش بینی کرد: در پایان اجرای این طرح با مشارکت دامداران 32 هزار و 266 متر مربع از واحدهای دامداری استان بهسازی شود.
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