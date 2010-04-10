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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۵۲

بهسازی واحدهای دامداری در استان قزوین

بهسازی واحدهای دامداری در استان قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی استان قزوین گفت: تاکنون کار بهسازی تعداد 47 واحد دامداری سنتی با مساحتی معادل یک هزار و 344 متر مربع با مشارکت دامداران به پایان رسیده است.

ناطق معین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: برای اجرای این طرح چهار میلیارد 840 میلیون ریال از محل اعتبارات خشکسالی  سازمان جهاد کشاورزی استان هزینه شده است.

وی افزود: این طرح برای اصلاح ساختار و بهسازی اماکن دامی در سطح روستاهای استان قزوین  اجرا شده است.
 
معین الدین افزایش کمی تولیدات، بهبود راندمان زایش، کاهش میزان تلفات و افزایش در آمد دامداران را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.
 
وی پیش بینی کرد: در پایان اجرای این طرح با مشارکت دامداران 32 هزار و 266 متر مربع از واحدهای دامداری استان بهسازی شود.
کد مطلب 1060502

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