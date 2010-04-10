داور بین المللی تکواندو ایران عضو "کوکی وان" شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نظم ده داور درجه یک بین المللی تکواندو کشورمان که قضاوت در مسابقات المپیک، جهانی و جام جهانی را در کارنامه دارد از سوی رئیس مرکز آموزش فدراسیون جهانی موسوم به "کوکی وان" به عنوان عضو کمیته همکاریهای این سازمان منصوب شد.

این کمیته برنامه ریزی توسعه تکواندو در سطح جهان را برعهده دارد. نظم ده مدرس کلاس های داوری بین المللی و همبستگی المپیک فدراسیو جهانی تکواندو نیز می باشد.

این داور بین المللی تکواندو کشورمان مدت 5 سال است که به دلیل اختلاف نظر با مسئولان فدراسیون در مورد آنچه حمایت از داوران عنوان می شود اختلاف داشته و در مسابقات داخلی قضاوت نمی کند.